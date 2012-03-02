مدارس کلیه مقاطع تحصیلی استان زنجان روز شنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل برودت شدید هوا، بارش شدید برف و کولاک کلیه مدارس شیفت صبح شهرستانهای استان زنجان فردا (شنبه)تعطیل اعلام شد.

در حال حاضر برش شدید برف و کولاک در شهرستانهای زنجان، ماهنشان، ایجرود، ابهر و خرمدره و خدابنده در حال بارش است ولی علی رغم این بارشها با تلاش ماموران راهداری تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان با رعایت اصول و مقرارت راهنمایی و رانندگی و داشتن تجهیزات و زنجیر چرخ امکان پذیر است.

همچنین اداره کل راه و ترابری استان زنجان به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند توصیه کرد حتما به زنجیر چرخ مجز باشند.