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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۴

سعادتی:

مردم بار دیگر سیلی محکمی بر دشمنان نظام و انقلاب زدند

مردم بار دیگر سیلی محکمی بر دشمنان نظام و انقلاب زدند

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: مردم با حضور پررنگ خود در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر سیلی محکمی بر دشمنان نظام و انقلاب زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهارداشت: گزارشهای مربوط به بداخلاقی های انتخاباتی که اصل نظام و خدمات دولت را زیرسئوال می برد، مورد بررسی جدی قرار می گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: بر این اساس کمیته ای با مسئولیت رئیس دادگستری، اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران شکل گرفته که تخلفات انتخاباتی را مستند سازی کنند، علاوه براین با تشکیل پرونده و معرفی به دستگاه قضایی به جرائم کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسیدگی خواهد شد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه کاندیداهای متخلف دو دسته هستند، گفت: برای آن دسته که رای نمی آورند حکم قضایی صادر  و برای کسانی که از سوی مردم انتخاب می شوند، فراخوان می شوند.

وی ادامه داد: مردم با حضور پررنگ خود در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر سیلی محکمی بر دشمنان نظام و انقلاب زدند و برگ زرین دیگری در دفتر انقلاب اسلامی ورق زدند.

کد مطلب 1549831

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