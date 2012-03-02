حبیب‌الله معتمدی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعات پیرامون قطعی برخی دستگاه‌های اخذ رای در مبارکه اظهار داشت: این مسئله صحت ندارد و دستگاه‌های الکترونیک اخذ رای به صورت دائمی به کار خود ادامه دادند و مشکلی در این زمینه وجود نداشت.

وی ادامه داد: در برخی حوزه‌های شهرستان شاهد استقبال قابل توجه مردم از انتخابات بودیم اما این استقبال نیز نتوانست مشکلی برای رای‌گیری ایجاد کند و مردم شهرستان در صف‌های اخذ رای منتظر نوبت خود برای رای‌گیری شدند.

فرماندار مبارکه تصریح کرد: با توجه به هجوم مردم به شعب اخذ رای، تمامی مسوولان شعب اخذ رای در مبارکه موظف شدند که تا آخرین نفر حاضر در شعب نسبت به اخذ رای از مردم تدابیر لازم را اتخاذ کرده و رای گیری را تا اخذ رای از آخرین نفر حاضر در شعبه ادامه دهند و این مسئله انجام شد.

وی بیان داشت با توجه به نزدیک شدن به زمان پایانی اخذ رای در شعب شاهد هجوم مردم شهرستان به شعب اخذ رای بودیم اما این مسئله مشکلی ایجاد نکرد و از همه متقاضیان رای‌گیری شد.