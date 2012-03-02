  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰:۵۵

در آخرین روزهای زمستان/

برف کرمانشاه را سفیدپوش کرد

برف کرمانشاه را سفیدپوش کرد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: در آخرین روزهای فصل زمستان بارش برف چهره استان کرمانشاه را سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از دیشب در استان کرمانشاه همزمان با استانهای غربی آغاز شده است و کماکان ادامه دارد.

در شهرستان پاوه، بارش برف از ساعات اولیه دیشب آغاز شده و باعث کندی رفت و آمد شهروندان این شهرستان گردیده است.

در شهر کرمانشاه نیز بارش برف و باران از ظهر امروز آغاز شده است و کماکان بارش ها در کرمانشاه ادامه دارد.

آموزش و پرورش استان کرمانشاه هم به علت بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر، در اطلاعیه ای تمام مدارس این استان را در روز شنبه در نوبت صبح و ظهر تعطیل اعلام کرده است.

براساس این گزارش، هم اکنون برف چهره شهر کرمانشاه را سفیدپوش کرده است.
 

کد مطلب 1549840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها