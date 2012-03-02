برف کرمانشاه را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از دیشب در استان کرمانشاه همزمان با استانهای غربی آغاز شده است و کماکان ادامه دارد.

در شهرستان پاوه، بارش برف از ساعات اولیه دیشب آغاز شده و باعث کندی رفت و آمد شهروندان این شهرستان گردیده است.

در شهر کرمانشاه نیز بارش برف و باران از ظهر امروز آغاز شده است و کماکان بارش ها در کرمانشاه ادامه دارد.

آموزش و پرورش استان کرمانشاه هم به علت بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر، در اطلاعیه ای تمام مدارس این استان را در روز شنبه در نوبت صبح و ظهر تعطیل اعلام کرده است.

براساس این گزارش، هم اکنون برف چهره شهر کرمانشاه را سفیدپوش کرده است.

