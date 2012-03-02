جریان فتنه و انحراف را باید در کتاب عبرت تاریخ جستجو کرد/ملت و رهبری پیروز قطعی 12 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه متحد اصولگرایان، متن کامل بیانیه این جبهه به شرح است:



مشارکت گسترده و حضور حماسی، باشکوه و دشمن شکن مردم انقلابی ایران اسلامی در پای صندوقهای رای در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، جلوه دیگری از الطاف بیکران الهی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نمایان ساخت.

«جبهه متحد اصولگرایان» با ادای شکر و سپاس به درگاه حضرت حق، این حماسه عظیم ملی را به محضر مقدس امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و مردم وفادار به امام و شهدا، تبریک و تهنیت عرض می نماید.

پیام مهم 12 اسفند 90 این بود که مردم ایران با گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی خود، بر عهد وثیق با آرمانهای انقلاب 57 خویش و تبلور امروزی آن در بیعت با حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای، محکمتر از گذشته ایستاده اند و هیچ گونه تهدید، تطمیع و تحریمی نمی تواند در عزم و اراده آنان کمتر خللی وارد کند؛ بنابراین پیروز قطعی و برنده نخست انتخابات 12 اسفند، ملت انقلابی ایران و رهبر فرزانه آن است.

باید آفرین گفت بر همت و غیرت ایرانیان که چشمان جهانیان را بهت زده کردند، دشمنان متخاصم انقلاب اسلامی ایران را انگشت به دهان گذاشتند، حباب توهمات آمریکا و صهیونیسم بین الملل را متلاشی ساختند و سیلی محکمی بر چهره کریه استکبار جهانی نواختند. نظام سلطه جهانی از ماه ها قبل بر طبل تحریم انتخابات می کوبید و دنباله روی برخی مغرضان و غافلان داخلی نیز اندکی امیدوارش ساخته بود، اما وقوع این حماسه کم نظیر ثابت کرد که تحریم کنندگان اقتصادی خارجی و تحریم کنندگان سیاسی داخلی را باید ناکامان بزرگ 12 اسفند نامید و جریان فتنه و انحراف و حامیان مردم ناشناس آن را زین پس در کتاب عبرت تاریخ جستجو نمود.

حضور باشکوه و پر شور و نشاط مردم با سلایق مختلف سیاسی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یک بار دیگر الگوی مردمسالاری دینی ایران را به رخ دنیای مدعی دمکراسی کشید و مردم ایران را به عنوان پیشکسوت برگزاری انتخابات در منطقه، الهام بخش ملتهای خط مقدم «بیداری اسلامی» نمود.

«جبهه متحد اصولگرایان» با تبریک مجدد این حماسه غرورانگیز و تشکر از همه مجریان، ناظران و رسانه ها خصوصا صدا و سیما، از حسن اعتماد مردم ایران اسلامی در سراسر کشور به اکثریت نامزدهای جبهه نیروهای انقلاب، این مرحله را آغاز عرصه جدیدی از مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر برای اعتلای ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و عدالت با معنویت و عقلانیت در سایه ولایت فقیه می داند. ان شاءالله بعد از اعلام نتایج قطعی انتخابات از سوی مسوولان ذیصلاح که باید برای همه افراد و جریانات سیاسی فصل الخطاب باشد، بیانیه تحلیلی و جامع جبهه متحد اصولگرایان پیرامون آن صادر خواهد شد.

جبهه متحد اصولگرایان

13 اسفند 1390