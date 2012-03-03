نتایج نهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ از کل آرای ماخوذه در این حوزه "علیرضا خسروی" 31 هزار و 615 رای مردم را به خود اختصاص داد.

همچنین آرای سایر نامزدهای این انتخابات در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر به ترتیب به شرح زیر است.

در این حوزه انتخابیه از کل آراء ماخوذه به ترتیب "مصطفی کواکبیان" با کسب 26 هزار و 377 رای، "محمد سعیدی " با 12هزار و 988 رای، "سید مهدی هاشمیان" با کسب چهار هزار و 304 رای، "محمد عربی" با کسب 3 هزار و 571 رای، "ابوالقاسم قزوه ای" 2 هزارو 887 رای، "دلدار خیرآبادی" با یک هزارو 945 رای، "رقیه انصاری جعفری" 858 رای و "عباسعلی امینیان" 292 رای آورده اند.

همچنین آرای ماخوذه باطله در حوزه انتخابیه شهرستان سمنان و شاهرود 6565 رای بوده است.

