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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۱

نتایج انتخابات استان سمنان/

نتایج نهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه سمنان اعلام شد

نتایج نهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه سمنان اعلام شد

سمنان - خبرگزاری مهر: با اتمام شمارش آرا و اعلام نتایج در حوزه انتخابیه سمنان و مهدیشهر "علیرضا خسروی" با کسب بیشترین آرا به عنوان منتخب این شهرستانها در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ از کل آرای ماخوذه در این حوزه "علیرضا خسروی" 31 هزار و 615 رای مردم را به خود اختصاص داد.

همچنین آرای سایر نامزدهای این انتخابات در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر به ترتیب به شرح زیر است.

در این حوزه انتخابیه از کل آراء ماخوذه به ترتیب "مصطفی کواکبیان" با کسب 26 هزار و 377 رای، "محمد سعیدی " با 12هزار و 988 رای، "سید مهدی هاشمیان" با کسب چهار هزار و 304 رای، "محمد عربی" با کسب 3 هزار و 571 رای، "ابوالقاسم قزوه ای" 2 هزارو 887 رای، "دلدار خیرآبادی" با یک هزارو 945 رای، "رقیه انصاری جعفری" 858 رای و "عباسعلی امینیان" 292 رای آورده اند.

همچنین آرای ماخوذه باطله در حوزه انتخابیه شهرستان سمنان و شاهرود 6565 رای بوده است.
 

کد مطلب 1549844

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