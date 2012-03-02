صندوق های رای به روستاهای "چشمه مار" و "چم نوزه" نرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه، صندوق های سیار اخذ رای به روستاهای "چشمه مار" و "چم نوزه" نرفت.

اهالی این روستاها به تازگی صاحب شناسنامه شده اند و در صورتی که صندوق های اخذ رای به این روستاها می رفت، این اولین رای گیری این روستائیان در تاریخ زندگی شان محسوب می شد.

حسن قاسمی، بزرگ روستای "چشمه مار" در این باره به خبرنگار مهر می گوید: اهالی این روستاها که به تازگی صاحب شناسنامه شده اند، امروز چشم انتظار صندوق های رای بودند که این انتظار نتیجه ای نداشت.

بزرگ روستای چشمه مار می افزاید: برای بنده و سایر اهالی روستا بسیار ناخوشایند و غیرقابل قبول است که مسئولان مردم این چند روستا را فراموش کرده اند و از ارسال صندوقهای رای برای ما امتناع کرده اند.

براساس این گزارش، این دو روستا جزو حوزه انتخابیه کرمانشاه محسوب می شوند.

