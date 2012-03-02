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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۰۹

عزیزی:

مهمترین امر امانتداری در حفظ آراست

مهمترین امر امانتداری در حفظ آراست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: مهمترین امر از هم اکنون امانتداری در حفظ آراست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی جمعه شب در نشستی با عوامل اجرایی انتخابات استان اظهار داشت: نگهداری و پاسبانی از امانتی که مردم به عنوان رای به ما سپرده اند مهمترین وظیفه ما در چند ساعت آینده تا اعلام نتایج است.

وی با بیان اینکه عمل به تکلیف را فقط در کارنامه خود باید ثبت کرد، افزود: نباید فضایی را ایجاد کنید که در آینده با کاندیداهایی که رای نیاوردند دچار مشکل شوید وادای دینی بر گردنتان باشد.

عزیزی این ساعات را حساس عنوان کرد و ادامه داد: مردم دریا دلی که این چنین به ندای رهبر فرزانه خود لبیک گفتند شایسته است که به بهترین وجه از رای و نظرشان پاسداری ونگهداری شود.

استاندار هرزگان با تاکید برجدی گرفتن قضاوت عادلانه، ابراز داشت: شجاعت انقلابی مسیری است که باید به آن توجه شود واگر کسی بخواهد خدشه ای به سلامت انتخابات بزند با شهامت باید جلوی آن ایستاد.

وی گفت: تمام تلاش و هدف جمع آوری آرا به صورت دقیق است که اگر اعتراضی در این زمینه شد پس از بررسی آرا بالا و پائین نشود و چیزی از جا افتاده وجود نداشته باشد.

کد مطلب 1549846

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