گزارش لحظه به لحظه از نتایج انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج قطعی اعلام شده در حوزه های انتخابیه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور به این شرح است:



شاهرود:

کاظم جلالی

چناران، طرقبه و شاندیز:

محمد دهقان



اردکان:

محمد رضا تابش



نی ریز و استهبان:

محمد سقایی



سلسله و دلفان:

حجت الله خدایی سوری



کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور:

حجت‌الاسلام وحید احمدی



قائن:

جواد هروی



کوهدشت:

الهیار ملکشاهی



کاشمر:

محمد اسماعیل نیا



درگز:

حسین محمد زاده



اسلام آبادغرب:

علی جلیلیان



سنقر:

محمد ابراهیم محبی



گرمی:

میرقسمت موسوی



سمنان و مهدیشهر:

علیرضا خسروی



تربت حیدریه:

ابوالقاسم خسروی



گناباد:

حجت‌الاسلام محمد رجایی



پاکدشت:

فرهاد بشیری



لامرد و مهر:

سید موسی موسوی



قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب :

فتح الله حسینی



پارس آباد و بیله سوار:

حجت الاسلام حبیب برومند



داراب و زرین دشت:

نبی‌الله احمدی



الیگودرز:

محمدتقی توکلی



گرمسار و آرادان:

غلامرضا کاتب



خرامه، سروستان و کوار:

داریوش اسماعیلی



پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت:

محمد مهدی برومندی



بشاگرد، سیریک و جاسک:

عبدالکریم هاشمی



رزن:

عطا‌الله سلطانی‌صبور



لارستان، خنج و گراش:

جمشید جعفرپور



بناب:

محمد باقری بنابی



بروجن:

امیر عباس سلطانی



اسدآباد:

بهروز نعمتی



سراب و مهربان:

مهناز بهمنی



جهرم:

محمدرضا رضایی کوچی



علی آبادکتول:

رحمت الله نوروزی



گنبدکاووس:

سلیمان عباسی



اقلید:

الیاس طاهری



سپیدان:

عنایت الله هاشمی



دشتستان:

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد



بوشهرگناوه و دیلم:

دکتر عبدالکریم جمیری



دیر، کنگان و جم:

حجت الاسلام شیخ موسی احمدی



دشتی و تنگستان:

حجت‌الاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی



بابل:

حجت الاسلام علی اکبر ناصری

حسین نیازآذری



بستان‌آباد:

غلامرضا نوری



کازرون:

شاهین محمدصادقی



فسا:

محمدحسن دوگانی



ورزقان و خاروانا :

الله وردی دهقان



هشترود و چاراویماق:

غلامحسین شیری



رستم و ممسنی:

نوذر شفیعی



مشگین شهر:

یونس اسدی



نهاوند:

مهدی سنایی



ورامین:

سید حسین نقوی



شهریار:

حسین گروسی



بافق:

محمدرضا صباغیان



کرمان:

محمد مهدی زاهدی

محمدرضا پورابراهیمی



کاشان، آران و بیدگل:

عباسعلی ملکان، شهروز افخمی



دورود و ازنا:

حسین گودرزی و عباس قائدرحمت رقابت در مرحله دوم



مهریز:

حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی و کاظم فرهمند، رقابت در دور دوم



نهبندان و سربیشه:

مراد هاشم‌زهی



اسفراین:

هادی قوامی



شوش:

سید راضی نوری



پلدختر:

علی کائیدی و حمید کاظمی رقابت در دور دوم انتخابات



نور و محمودآباد:

عبدالوحید فیاضی



آمل:

عزت‌الله یوسفیان‌ملا



خلخال و کوثر:

جلیل جعفری‌بنه



بوشهر، گناوه و دیلم:

جمیری



اندیمشک:

سید عیسی دارایی



فردوس، طبس، سرایان و بشرویه:

محمد علی عبدالله‌زاده



دیر، کنگان و جم:

شیخ موسی احمدی



آستارا:

صفر نعیمی‌زر



بیرجند و درمیان:

حجت‌الاسلام محمد باقر عبادی



بابل:

حجت‌الاسلام علی اکبر ناصری



رامیان و آزادشهر:

رضا صابری



کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان:

محمدجواد نظری‎مهر



دلیجان و محلات:

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی



ساوه و زرندیه:

شهلا میرگلو



مینودشت، کلاله، مراوه‎تپه و گمیشان:

عبدالکریم رجبی



خمین:

محمدابراهیم رضایی



تفرش و آشتیان و فراهان:

کاظم سپاسی



اراک و کمیجان و خنداب:

محمدحسن آصفری

عباس رجایی



نوشهر و چالوس:

قاسم احمدی لاشکی



بویراحمد و دنا:

محمد زارعی



گچساران و باشت:

غلامرضا تاجگردون



سلماس:

علی اکبر آقایی مغانجویی



شهربابک:

حسین فتاحی



سیرجان و بردسیر:

شهباز حسن پور



رفسنجان و انار:

حسین آذین



نماینده کرمان و راور:

محمد مهدی زاهدی و محمد رضا پور ابراهیمی



جیرفت:

فرج الله عارفی



بم، ریگان و نرماشیر:

موسی غضنفرآبادی



بافت:

علیرضا منظری توکلی



کهنوج، فاریاب، منوجان و رودبار:

حجت الاسلام محمد رضا امیری



زرند:

حسین امیری



زاهدان:

حسینعلی شهریاری و ناصر کاشانی



ورامین و پیشوا:

سید حسین نقوی حسینی



بهمئی و چرام:

سید علی محمد بزرگواری



بروجرد:

علاء الدین بروجردی



نهبندان و سربیشه:

مراد هاشمزهی



ساوجبلاغ نظراباد و طالقان:

مفید کیائی نژاد



مسجدسلمیان، هفتکل، لالی و اندیکا:

اسماعیل جلیلی



یزد :

سیدمحمدکاظم وزیری هامانه

محمدصالح جوکار



قائم شهر، سوادکوه و جویبار:

کمال علی پور

سید هادی حسینی



نوشهرو چالوس:

قاسم احمدی



شوش :

راضی نوری



شازند:

قاسم عزیزی



ساوره و زرندیه :

شهلا میرگلوبیات



تفرش و آشتیان و فراهان:

حجت الاسلام سپاسی



محلات و دلیجان:

علیرضا سلیمی



اراک کمیجان و خنداب:

محمد حسن آصفری و عباس رجایی



شوشتر و گتوند:

سیدمحمد سادات ابراهیمی



گچساران و باشت :

غلامرضا تاجگردون



سلماس:

علی اکبر آقایی مغانجویی



قائم شهر، جویبار و سوادکوه:

کمال علی پور

سید هادی حسینی



مسجدسلیمان، هفتکل، لالی:

اسماعیل جلیلی



ساوجبلاغ نظراباد و طالقان :

مفید کیائی نژاد



نهبندان و سربیشه :

مراد هاشمزهی



بروجرد و اشترینان :

علاءالدین بروجردی

بهرام بیرانوند و هادی مقدسی رقابت در دور دوم انتخابات



کهگیلویه، بهمئی و چرام :

سید علی محمد بزرگواری



ورامین و پیشوا :

سید حسین نقوی حسینی