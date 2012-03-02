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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۱۷

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گزارش لحظه به لحظه از نتایج انتخابات مجلس نهم

گزارش لحظه به لحظه از نتایج انتخابات مجلس نهم

شمارش آرای حوزه‌های انتخابی استان‌ها و شهرستان‌های کشور هم‌اکنون در حال انجام است و نتایج آن هر لحظه اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج قطعی اعلام شده در حوزه های انتخابیه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور به این شرح است:

شاهرود:
کاظم جلالی

چناران، طرقبه و شاندیز:
محمد دهقان

اردکان:
محمد رضا تابش

نی ریز و استهبان:
محمد سقایی

سلسله و دلفان:
حجت الله خدایی سوری

کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور:
حجت‌الاسلام وحید احمدی

 قائن:
جواد هروی

کوهدشت:
الهیار ملکشاهی

 کاشمر:
محمد اسماعیل نیا

درگز:
حسین محمد زاده

 اسلام آبادغرب:
علی جلیلیان

سنقر:
محمد ابراهیم محبی

گرمی:
میرقسمت موسوی

سمنان و مهدیشهر:
علیرضا خسروی

تربت حیدریه:
ابوالقاسم خسروی

گناباد:
حجت‌الاسلام محمد رجایی

پاکدشت:
فرهاد بشیری

لامرد و مهر:
سید موسی موسوی

قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب :
فتح الله حسینی

پارس آباد و بیله سوار:
حجت الاسلام حبیب برومند

داراب و زرین دشت:
نبی‌الله احمدی

الیگودرز:
محمدتقی توکلی

گرمسار و آرادان:
غلامرضا کاتب

خرامه، سروستان و کوار:
 داریوش اسماعیلی

پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت:
محمد مهدی برومندی

بشاگرد، سیریک و جاسک:
عبدالکریم هاشمی

رزن:
 عطا‌الله سلطانی‌صبور

لارستان، خنج و گراش:
جمشید جعفرپور

بناب:
محمد باقری بنابی

بروجن:
امیر عباس سلطانی

اسدآباد:
بهروز نعمتی

سراب و مهربان:
مهناز بهمنی

جهرم:
محمدرضا رضایی کوچی

علی آبادکتول:
رحمت الله نوروزی

گنبدکاووس:
سلیمان عباسی
 
اقلید:
الیاس طاهری

سپیدان:
عنایت الله هاشمی

 دشتستان:
حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد

بوشهرگناوه و دیلم:
دکتر عبدالکریم جمیری

دیر، کنگان و جم:
حجت الاسلام شیخ موسی احمدی

دشتی و تنگستان:
حجت‌الاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی

بابل:
حجت الاسلام علی اکبر ناصری
حسین نیازآذری

بستان‌آباد:
غلامرضا نوری

کازرون:
شاهین محمدصادقی

فسا:
محمدحسن دوگانی

ورزقان و خاروانا :
الله وردی دهقان
 
هشترود و چاراویماق:
غلامحسین شیری

رستم و ممسنی:
نوذر شفیعی

مشگین شهر:
یونس اسدی
 
نهاوند:
مهدی سنایی
 
ورامین:
سید حسین نقوی

شهریار:
حسین گروسی

بافق:
محمدرضا صباغیان

کرمان:
محمد مهدی زاهدی
محمدرضا پورابراهیمی

کاشان، آران و بیدگل:
عباسعلی ملکان، شهروز افخمی

دورود و ازنا:
حسین گودرزی و عباس قائدرحمت رقابت در مرحله دوم

مهریز:
حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی و  کاظم فرهمند، رقابت در دور دوم

نهبندان و سربیشه:
مراد هاشم‌زهی

اسفراین:
هادی قوامی

شوش:
 سید راضی نوری

پلدختر:
علی کائیدی و حمید کاظمی رقابت در دور دوم انتخابات
 
نور و محمودآباد:
عبدالوحید فیاضی
 
آمل:
عزت‌الله یوسفیان‌ملا
 
خلخال و کوثر:
جلیل جعفری‌بنه
 
بوشهر، گناوه و دیلم:
جمیری

اندیمشک:
سید عیسی دارایی

فردوس، طبس، سرایان و بشرویه:
محمد علی عبدالله‌زاده

دیر، کنگان و جم:
شیخ موسی احمدی

آستارا:
صفر نعیمی‌زر
 
بیرجند و درمیان:
حجت‌الاسلام محمد باقر عبادی

بابل:
حجت‌الاسلام علی اکبر ناصری

رامیان و آزادشهر:
رضا صابری

کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان:
محمدجواد نظری‎مهر

دلیجان و محلات:
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی

ساوه و زرندیه:
شهلا میرگلو 

مینودشت، کلاله، مراوه‎تپه و گمیشان:
 عبدالکریم رجبی

خمین:
محمدابراهیم رضایی

تفرش و آشتیان و فراهان:
کاظم سپاسی

اراک و کمیجان و خنداب:
محمدحسن آصفری
عباس رجایی 
 
 نوشهر و چالوس:
قاسم احمدی لاشکی
 
 بویراحمد و دنا:
محمد زارعی
 
 گچساران و باشت:
غلامرضا تاجگردون
 
سلماس:
علی اکبر آقایی مغانجویی
 
  شهربابک:
حسین فتاحی
 
سیرجان و بردسیر:
شهباز حسن پور
 
 رفسنجان و انار:
حسین آذین
 
 نماینده کرمان و راور:
محمد مهدی زاهدی و محمد رضا پور ابراهیمی
 
 جیرفت:
فرج الله عارفی
 
بم، ریگان و نرماشیر:
موسی غضنفرآبادی
 
 بافت:
علیرضا منظری توکلی
 
 کهنوج، فاریاب، منوجان و رودبار:
حجت الاسلام محمد رضا امیری
 
 زرند:
حسین امیری
 
زاهدان:
حسینعلی شهریاری و ناصر کاشانی
 
 ورامین و پیشوا:
سید حسین نقوی حسینی
 
بهمئی و چرام:
سید علی محمد بزرگواری
 
بروجرد:
علاء الدین بروجردی
 
نهبندان و سربیشه:
مراد هاشمزهی
 
ساوجبلاغ نظراباد و طالقان:
مفید کیائی نژاد
 
مسجدسلمیان، هفتکل، لالی و اندیکا:
اسماعیل جلیلی
 
 یزد :
سیدمحمدکاظم وزیری هامانه
محمدصالح جوکار
 
قائم شهر، سوادکوه و جویبار:
کمال علی پور
سید هادی حسینی
 
نوشهرو چالوس:
قاسم احمدی

شوش :
راضی نوری
 
شازند:
قاسم عزیزی

ساوره و زرندیه :
شهلا میرگلوبیات

تفرش و آشتیان و فراهان:
حجت الاسلام سپاسی
 
محلات و دلیجان:
 علیرضا سلیمی

اراک کمیجان و خنداب:
محمد حسن آصفری و عباس رجایی
 
شوشتر و گتوند:
سیدمحمد سادات ابراهیمی

گچساران و باشت :
غلامرضا تاجگردون

 سلماس:
علی اکبر آقایی مغانجویی

قائم شهر، جویبار و سوادکوه:
کمال علی پور
 سید هادی حسینی

مسجدسلیمان، هفتکل، لالی:
اسماعیل جلیلی

ساوجبلاغ نظراباد و طالقان :
مفید کیائی نژاد 
 
نهبندان و سربیشه :
مراد هاشمزهی

بروجرد و اشترینان :
علاءالدین بروجردی
بهرام بیرانوند و هادی مقدسی رقابت در دور دوم انتخابات

کهگیلویه، بهمئی و چرام :
سید علی محمد بزرگواری

ورامین و پیشوا :
سید حسین نقوی حسینی
 
 رامهرمز و رامشیر:
شمس الله بهمنی

بهشهر، نکا و گلوگاه:
احمد علی مقیمی

ساری و میاندرود:
محمد دامادی و سید رمضان شجاعی 

خواف و رشتخوار:
محمود نگهبان سلامی
 
بهار و کبودراهنگ:
محمدعلی پورمختار
 
دامغان :
عبدالرحمان رستمیان

خوی :
موید حسینی صدر
 
 مهاباد:
عثمان احمدی

شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی

بوکان :
محمد قسیم عثمانی

قم : 
علی لاریجانی
حجت‌الاسلام آشتیانی
احمد امیرآبادی
 
تنکابن و رامسر:
شمس الله شریعت نژاد وعلی شمس رقابت در دور دوم انتخابات
 
پاوه و اورامانات:
نعمت منوچهری

درود و ازنا:
عباس قائد رحمت و حسین گودرزی رقابت در دور دوم
 
آستانه اشرفیه:
محمدحسین قربانی

بویر احمد و دنا:
غلام محمد زارعی

خرمشهر:
عبدالله سامری

شادگان:
عبدالله تمیمی

کرج:
عزیز اکبریان 
محمدجواد کولیوند
 
میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد:
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی
 
اراک، کمیجان و خنداب:
محمد حسن آصفری
عباس رجایی
 
فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین:
نادر فریدونی

لنگرود:
مهرداد لاهوتی 
صومعه سرا:
حمید رضا خصوصی ثانی
 
آستارا:
صفر نعیمی 
 
بندر انزلی:
حسن خسته بند
 
رودبار:
عطاالله حکیمی 
 
فومن و شفت:
ناصر عاشوری

مریوان وسرو آباد : 
 امید کریمیان

کلیبر و هوراند:
ارسلان فتحی پور

ابهر و خرمدره :
محمدرضا خانمحمدی

لنجان:
محسن کوهکن و مجید منصوری رقابت در دور دوم

ملکان و لیلان:
شهروز افخمی
 
 
نقده و اشنویه:
عبدالکریم حسین زاده

میاندوآب، تکاب و شاهین دژ:
 روح الله بیگی و مهدی عیسی زاده 

سردشت و پیرانشهر:
رسول خضری 

ماکو، چالدران، شوط و پلدشت:
محمد علیپور

آشتیان، تفرش و فراهان :
کاظم سپاسی و عباس صلاحی رقابت در دور دوم

بیجار:
سید محمد بیاتیان

سقز و بانه :
محسن بیگلری

قروه و دهگلان:
حامد قادرمرزی

ملایر:
علی نعمت چهاردولی
حسن ونایی و احمد آریایی‌نژاد رقابت در دور دوم

 سراوان :
هدایت ‌الله میرمرادزهی 

زنجان و طارم :
محمد اسماعیلی
محسن عیلمردانی

ماهنشان، ایجرود، انگوران و دندی:
رضا عبداللهی

خدابنده:
سید محمد موسوی سجاسی

نیشابور و فیروزه:
حسین سبحانی نیا
علی مروی
 
خرم آباد:
ایرج عبدی
ابراهیم آقامحمدی و محمدرضا ملکشاهی راد رقابت در دور دوم

خاش :
حمید رضا پشنگ ریگی

کرمانشاه:
عبدالرضا مصری
سعید حیدری طیب
جهانبخش امینی و محمد رزم رقابت در دور دوم انتخابات

مرند و جلفا:
محمد حسن نژاد

همدان و فامنین:
امیر خجسته
سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای رقابت در دور دوم

خوانسار و گلپایگان:
سید محمد حسین میر محمدی

دهلران دره شهر و آبدانان:
علی‌محمد احمدی  و امین دوست‌ محمدی رقابت در دور دوم انتخابات
 
سمیرم :
بهروز جعفری و مسعود پیرمرادیان رقابت در دور دوم انتخابات

زابل و زهک:
 باقر حسینی 
رضا نجفی

ارامنه جنوب ایران:
 روبرت بگلریان

بندرعباس:
ابوالقاسم جراره
محمد آشوری تازیانی 
منصور آرامی 

آبادان:
محمد جواد سعدون زاده 
غلامرضا شرفی و محمد سعید انصاری رقابت در دوردوم
 
اهر و هریس :
عباس فلاحی باباجان 

خمینی شهر:
محسن صرامی 
 
نجف آباد و تیران :
ابوالفضل ترابی 

مراغه :
مهدی دواتگری 

بهبهان:
عزیز ‌الله سالاری
محمد باقر شریعتی 

تربت جام :
 غلامرضا اسداللهی
 
چابهار:
یعقوب جدگال
 
ایلام :
فریدون همتی، احمد شوهانی، داریوش قنبری، علی‌اکبر متین رقابت در دور دوم

اهواز:
سیدشریق حسینی

ایرانشهر:
سعید اربابی 

حوزه انتخابیه شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی.
 
حوزه انتخابیه بروجن:
امیر عباس سلطانی.
 
حوزه انتخابیه لردگان:
 مجید جلیل سرقلعه
 
کرج،اشتهارد،آسارا:
عزیز اکبریان
محمد جواد کولیوند
 
 
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کد مطلب 1549848

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