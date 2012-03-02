گزارش لحظه به لحظه از نتایج انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج قطعی اعلام شده در حوزه های انتخابیه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استانها و شهرستانهای کشور به این شرح است:
شاهرود:
کاظم جلالی
چناران، طرقبه و شاندیز:
محمد دهقان
محمد دهقان
اردکان:
محمد رضا تابش
نی ریز و استهبان:
محمد سقایی
سلسله و دلفان:
حجت الله خدایی سوری
کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور:
حجتالاسلام وحید احمدی
قائن:
جواد هروی
کوهدشت:
الهیار ملکشاهی
کاشمر:
محمد اسماعیل نیا
درگز:
حسین محمد زاده
اسلام آبادغرب:
علی جلیلیان
سنقر:
محمد ابراهیم محبی
گرمی:
میرقسمت موسوی
سمنان و مهدیشهر:
علیرضا خسروی
تربت حیدریه:
ابوالقاسم خسروی
گناباد:
حجتالاسلام محمد رجایی
پاکدشت:
فرهاد بشیری
لامرد و مهر:
سید موسی موسوی
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب :
فتح الله حسینی
پارس آباد و بیله سوار:
حجت الاسلام حبیب برومند
داراب و زرین دشت:
نبیالله احمدی
الیگودرز:
محمدتقی توکلی
گرمسار و آرادان:
غلامرضا کاتب
خرامه، سروستان و کوار:
داریوش اسماعیلی
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت:
محمد مهدی برومندی
بشاگرد، سیریک و جاسک:
عبدالکریم هاشمی
رزن:
عطاالله سلطانیصبور
لارستان، خنج و گراش:
جمشید جعفرپور
بناب:
محمد باقری بنابی
بروجن:
امیر عباس سلطانی
اسدآباد:
بهروز نعمتی
سراب و مهربان:
مهناز بهمنی
جهرم:
محمدرضا رضایی کوچی
علی آبادکتول:
رحمت الله نوروزی
گنبدکاووس:
سلیمان عباسی
اقلید:
الیاس طاهری
سپیدان:
عنایت الله هاشمی
دشتستان:
حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد
بوشهرگناوه و دیلم:
دکتر عبدالکریم جمیری
دیر، کنگان و جم:
حجت الاسلام شیخ موسی احمدی
دشتی و تنگستان:
حجتالاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی
بابل:
حجت الاسلام علی اکبر ناصری
حسین نیازآذری
بستانآباد:
غلامرضا نوری
کازرون:
شاهین محمدصادقی
فسا:
محمدحسن دوگانی
ورزقان و خاروانا :
الله وردی دهقان
هشترود و چاراویماق:
غلامحسین شیری
غلامحسین شیری
رستم و ممسنی:
نوذر شفیعی
مشگین شهر:
یونس اسدی
نهاوند:
مهدی سنایی
مهدی سنایی
ورامین:
سید حسین نقوی
سید حسین نقوی
شهریار:
حسین گروسی
بافق:
محمدرضا صباغیان
کرمان:
محمد مهدی زاهدی
محمدرضا پورابراهیمی
کاشان، آران و بیدگل:
عباسعلی ملکان، شهروز افخمی
دورود و ازنا:
حسین گودرزی و عباس قائدرحمت رقابت در مرحله دوم
مهریز:
حجتالاسلام دخیل عباس زارعزاده مهریزی و کاظم فرهمند، رقابت در دور دوم
نهبندان و سربیشه:
مراد هاشمزهی
اسفراین:
هادی قوامی
شوش:
سید راضی نوری
پلدختر:
علی کائیدی و حمید کاظمی رقابت در دور دوم انتخابات
نور و محمودآباد:
عبدالوحید فیاضی
آمل:
عزتالله یوسفیانملا
خلخال و کوثر:
جلیل جعفریبنه
بوشهر، گناوه و دیلم:
جمیری
اندیمشک:
سید عیسی دارایی
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه:
محمد علی عبداللهزاده
دیر، کنگان و جم:
شیخ موسی احمدی
آستارا:
صفر نعیمیزر
بیرجند و درمیان:
حجتالاسلام محمد باقر عبادی
بابل:
حجتالاسلام علی اکبر ناصری
رامیان و آزادشهر:
رضا صابری
کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان:
محمدجواد نظریمهر
دلیجان و محلات:
حجتالاسلام علیرضا سلیمی
ساوه و زرندیه:
شهلا میرگلو
مینودشت، کلاله، مراوهتپه و گمیشان:
عبدالکریم رجبی
خمین:
محمدابراهیم رضایی
تفرش و آشتیان و فراهان:
کاظم سپاسی
اراک و کمیجان و خنداب:
محمدحسن آصفری
عباس رجایی
نوشهر و چالوس:
قاسم احمدی لاشکی
بویراحمد و دنا:
محمد زارعی
گچساران و باشت:
غلامرضا تاجگردون
سلماس:
علی اکبر آقایی مغانجویی
شهربابک:
حسین فتاحی
سیرجان و بردسیر:
شهباز حسن پور
رفسنجان و انار:
حسین آذین
نماینده کرمان و راور:
محمد مهدی زاهدی و محمد رضا پور ابراهیمی
جیرفت:
فرج الله عارفی
بم، ریگان و نرماشیر:
موسی غضنفرآبادی
بافت:
علیرضا منظری توکلی
کهنوج، فاریاب، منوجان و رودبار:
حجت الاسلام محمد رضا امیری
زرند:
حسین امیری
زاهدان:
حسینعلی شهریاری و ناصر کاشانی
ورامین و پیشوا:
سید حسین نقوی حسینی
بهمئی و چرام:
سید علی محمد بزرگواری
بروجرد:
علاء الدین بروجردی
نهبندان و سربیشه:
مراد هاشمزهی
ساوجبلاغ نظراباد و طالقان:
مفید کیائی نژاد
مسجدسلمیان، هفتکل، لالی و اندیکا:
اسماعیل جلیلی
یزد :
سیدمحمدکاظم وزیری هامانه
محمدصالح جوکار
قائم شهر، سوادکوه و جویبار:
کمال علی پور
سید هادی حسینی
نوشهرو چالوس:
قاسم احمدی
شوش :
راضی نوری
شازند:
قاسم عزیزی
ساوره و زرندیه :
شهلا میرگلوبیات
تفرش و آشتیان و فراهان:
حجت الاسلام سپاسی
محلات و دلیجان:
علیرضا سلیمی
اراک کمیجان و خنداب:
محمد حسن آصفری و عباس رجایی
شوشتر و گتوند:
سیدمحمد سادات ابراهیمی
گچساران و باشت :
غلامرضا تاجگردون
سلماس:
علی اکبر آقایی مغانجویی
قائم شهر، جویبار و سوادکوه:
کمال علی پور
سید هادی حسینی
مسجدسلیمان، هفتکل، لالی:
اسماعیل جلیلی
ساوجبلاغ نظراباد و طالقان :
مفید کیائی نژاد
نهبندان و سربیشه :
مراد هاشمزهی
مراد هاشمزهی
بروجرد و اشترینان :
علاءالدین بروجردی
بهرام بیرانوند و هادی مقدسی رقابت در دور دوم انتخابات
کهگیلویه، بهمئی و چرام :
سید علی محمد بزرگواری
ورامین و پیشوا :
سید حسین نقوی حسینی
رامهرمز و رامشیر:
شمس الله بهمنی
بهشهر، نکا و گلوگاه:
احمد علی مقیمی
ساری و میاندرود:
محمد دامادی و سید رمضان شجاعی
خواف و رشتخوار:
بهشهر، نکا و گلوگاه:
احمد علی مقیمی
ساری و میاندرود:
محمد دامادی و سید رمضان شجاعی
خواف و رشتخوار:
محمود نگهبان سلامی
بهار و کبودراهنگ:
محمدعلی پورمختار
محمدعلی پورمختار
دامغان :
عبدالرحمان رستمیان
خوی :
موید حسینی صدر
خوی :
موید حسینی صدر
مهاباد:
عثمان احمدی
شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی
بوکان :
شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی
بوکان :
محمد قسیم عثمانی
قم :
علی لاریجانی
قم :
علی لاریجانی
حجتالاسلام آشتیانی
احمد امیرآبادی
تنکابن و رامسر:
شمس الله شریعت نژاد وعلی شمس رقابت در دور دوم انتخابات
شمس الله شریعت نژاد وعلی شمس رقابت در دور دوم انتخابات
پاوه و اورامانات:
نعمت منوچهری
درود و ازنا:
عباس قائد رحمت و حسین گودرزی رقابت در دور دوم
نعمت منوچهری
درود و ازنا:
عباس قائد رحمت و حسین گودرزی رقابت در دور دوم
آستانه اشرفیه:
محمدحسین قربانی
بویر احمد و دنا:
محمدحسین قربانی
بویر احمد و دنا:
غلام محمد زارعی
خرمشهر:
عبدالله سامری
شادگان:
عبدالله تمیمی
کرج:
عزیز اکبریان
خرمشهر:
عبدالله سامری
شادگان:
عبدالله تمیمی
کرج:
عزیز اکبریان
محمدجواد کولیوند
میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد:
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی
اراک، کمیجان و خنداب:
محمد حسن آصفری
عباس رجایی
محمد حسن آصفری
عباس رجایی
فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین:
نادر فریدونی
لنگرود:
مهرداد لاهوتی
صومعه سرا:
حمید رضا خصوصی ثانی
آستارا:
صفر نعیمی
بندر انزلی:
حسن خسته بند
حسن خسته بند
رودبار:
عطاالله حکیمی
عطاالله حکیمی
فومن و شفت:
ناصر عاشوری
مریوان وسرو آباد :
امید کریمیان
کلیبر و هوراند:
ارسلان فتحی پور
ابهر و خرمدره :
مریوان وسرو آباد :
امید کریمیان
کلیبر و هوراند:
ارسلان فتحی پور
ابهر و خرمدره :
محمدرضا خانمحمدی
لنجان:
محسن کوهکن و مجید منصوری رقابت در دور دوم
ملکان و لیلان:
شهروز افخمی
لنجان:
محسن کوهکن و مجید منصوری رقابت در دور دوم
ملکان و لیلان:
شهروز افخمی
نقده و اشنویه:
عبدالکریم حسین زاده
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ:
روح الله بیگی و مهدی عیسی زاده
سردشت و پیرانشهر:
رسول خضری
ماکو، چالدران، شوط و پلدشت:
عبدالکریم حسین زاده
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ:
روح الله بیگی و مهدی عیسی زاده
سردشت و پیرانشهر:
رسول خضری
ماکو، چالدران، شوط و پلدشت:
محمد علیپور
آشتیان، تفرش و فراهان :
کاظم سپاسی و عباس صلاحی رقابت در دور دوم
بیجار:
آشتیان، تفرش و فراهان :
کاظم سپاسی و عباس صلاحی رقابت در دور دوم
بیجار:
سید محمد بیاتیان
سقز و بانه :
محسن بیگلری
قروه و دهگلان:
سقز و بانه :
محسن بیگلری
قروه و دهگلان:
حامد قادرمرزی
ملایر:
علی نعمت چهاردولی
حسن ونایی و احمد آریایینژاد رقابت در دور دوم
سراوان :
هدایت الله میرمرادزهی
زنجان و طارم :
محمد اسماعیلی
محسن عیلمردانی
ماهنشان، ایجرود، انگوران و دندی:
ملایر:
علی نعمت چهاردولی
حسن ونایی و احمد آریایینژاد رقابت در دور دوم
سراوان :
هدایت الله میرمرادزهی
زنجان و طارم :
محمد اسماعیلی
محسن عیلمردانی
ماهنشان، ایجرود، انگوران و دندی:
رضا عبداللهی
خدابنده:
سید محمد موسوی سجاسی
نیشابور و فیروزه:
حسین سبحانی نیا
خدابنده:
سید محمد موسوی سجاسی
نیشابور و فیروزه:
حسین سبحانی نیا
علی مروی
خرم آباد:
ایرج عبدی
ابراهیم آقامحمدی و محمدرضا ملکشاهی راد رقابت در دور دوم
خاش :
حمید رضا پشنگ ریگی
کرمانشاه:
ایرج عبدی
ابراهیم آقامحمدی و محمدرضا ملکشاهی راد رقابت در دور دوم
خاش :
حمید رضا پشنگ ریگی
کرمانشاه:
عبدالرضا مصری
سعید حیدری طیب
جهانبخش امینی و محمد رزم رقابت در دور دوم انتخابات
مرند و جلفا:
محمد حسن نژاد
همدان و فامنین:
امیر خجسته
سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای رقابت در دور دوم
خوانسار و گلپایگان:
سید محمد حسین میر محمدی
دهلران دره شهر و آبدانان:
علیمحمد احمدی و امین دوست محمدی رقابت در دور دوم انتخابات
مرند و جلفا:
محمد حسن نژاد
همدان و فامنین:
امیر خجسته
سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای رقابت در دور دوم
خوانسار و گلپایگان:
سید محمد حسین میر محمدی
دهلران دره شهر و آبدانان:
علیمحمد احمدی و امین دوست محمدی رقابت در دور دوم انتخابات
سمیرم :
بهروز جعفری و مسعود پیرمرادیان رقابت در دور دوم انتخابات
زابل و زهک:
باقر حسینی
بهروز جعفری و مسعود پیرمرادیان رقابت در دور دوم انتخابات
زابل و زهک:
باقر حسینی
رضا نجفی
ارامنه جنوب ایران:
روبرت بگلریان
بندرعباس:
ابوالقاسم جراره
محمد آشوری تازیانی
منصور آرامی
آبادان:
محمد جواد سعدون زاده
غلامرضا شرفی و محمد سعید انصاری رقابت در دوردوم
اهر و هریس :
عباس فلاحی باباجان
خمینی شهر:
محسن صرامی
عباس فلاحی باباجان
خمینی شهر:
محسن صرامی
نجف آباد و تیران :
ابوالفضل ترابی
مراغه :
مهدی دواتگری
بهبهان:
عزیز الله سالاری
محمد باقر شریعتی
تربت جام :
ابوالفضل ترابی
مراغه :
مهدی دواتگری
بهبهان:
عزیز الله سالاری
محمد باقر شریعتی
تربت جام :
غلامرضا اسداللهی
چابهار:
یعقوب جدگال
ایلام :
فریدون همتی، احمد شوهانی، داریوش قنبری، علیاکبر متین رقابت در دور دوم
اهواز:
سیدشریق حسینی
ایرانشهر:
فریدون همتی، احمد شوهانی، داریوش قنبری، علیاکبر متین رقابت در دور دوم
اهواز:
سیدشریق حسینی
ایرانشهر:
سعید اربابی
حوزه انتخابیه شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی.
حوزه انتخابیه بروجن:
امیر عباس سلطانی.
حوزه انتخابیه لردگان:
مجید جلیل سرقلعه
حوزه انتخابیه شهرکرد:
سید سعید زمانیان دهکردی.
حوزه انتخابیه بروجن:
امیر عباس سلطانی.
حوزه انتخابیه لردگان:
مجید جلیل سرقلعه
کرج،اشتهارد،آسارا:
عزیز اکبریان
محمد جواد کولیوند
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