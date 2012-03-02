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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۰۶

نیکزاد عنوان کرد:

نتایج نهایی انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت سه بامداد اعلام می شود

نتایج نهایی انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت سه بامداد اعلام می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تلاش برای اعلام نتایج انتخابات ادامه دارد، گفت: سعی مسئولان انتخابات براین است تا ساعت سه بامداد نتایح نهایی در سه حوزه انتخابیه استان اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بامداد شنبه در ستاد انتخابات استان، افزود: از هرگونه اعلام نتایج که قطعا غیر رسمی است باید پرهیز کرد.

وی بیان کرد: انتخابات مجلس نهم ساعت هشت صبح روز جمعه 12 اسفند ماه در سراسر کشور و این استان آغاز شد و به علت حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوقهای اخذ رای در چهار مرحله و جمعا به مدت پنج ساعت تمدید شد.

وی اظهار داشت: کار شمارش آرا در 643 شعبه اخذ رای در این استان که کار جمع آوری آرای مردمی را انجام می‌دهند آغاز شده و از این تعداد 240 شعبه شهری و 403 شعبه روستایی است.

نیکزاد تصریح کرد: از مجموع  شعبه‌های اخذ رای در استان، 276 شعبه ثابت و 367 شعبه هم سیار است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 19 نامزد انتخاباتی در این انتخابات حضور داشتند که شش کاندیدا از حوزه بویراحمد و دنا، شش کاندیدا از حوزه کهگیلویه، بهمئی و چرام و هفت کاندیدا از حوزه گچساران و باشت برای تعیین سه نماینده با هم به رقابت پرداختند.

استاندار با تسلیت به مناسبت وفات حصرت معصومه(ع)، تاکید کرد: از هرگونه راه اندازی کاروان شادی در خیابان‌ها پرهیز شود.

کد مطلب 1549852

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