نتایج نهایی انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت سه بامداد اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بامداد شنبه در ستاد انتخابات استان، افزود: از هرگونه اعلام نتایج که قطعا غیر رسمی است باید پرهیز کرد.

وی بیان کرد: انتخابات مجلس نهم ساعت هشت صبح روز جمعه 12 اسفند ماه در سراسر کشور و این استان آغاز شد و به علت حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوقهای اخذ رای در چهار مرحله و جمعا به مدت پنج ساعت تمدید شد.

وی اظهار داشت: کار شمارش آرا در 643 شعبه اخذ رای در این استان که کار جمع آوری آرای مردمی را انجام می‌دهند آغاز شده و از این تعداد 240 شعبه شهری و 403 شعبه روستایی است.

نیکزاد تصریح کرد: از مجموع شعبه‌های اخذ رای در استان، 276 شعبه ثابت و 367 شعبه هم سیار است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 19 نامزد انتخاباتی در این انتخابات حضور داشتند که شش کاندیدا از حوزه بویراحمد و دنا، شش کاندیدا از حوزه کهگیلویه، بهمئی و چرام و هفت کاندیدا از حوزه گچساران و باشت برای تعیین سه نماینده با هم به رقابت پرداختند.

استاندار با تسلیت به مناسبت وفات حصرت معصومه(ع)، تاکید کرد: از هرگونه راه اندازی کاروان شادی در خیابان‌ها پرهیز شود.