وحید احمدی پیروز انتخابات مجلس در حوزه کنگاور، صحنه،هرسین و بیستون شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره از انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون وحید احمدی کاندیدای اصولگرای این حوزه با کسب بیشترین آرا، از بین دیگر کاندیدای این دوره به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

براساس این گزارش، حجت الاسلام وحید احمدی با کسب بیشترین آرا در صدر اول کاندیداهای مجلس در این حوزه قرار گرفته است.

با پیروزی قاطع وحید احمدی، انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون یک مرحله ای شد.

براساس این گزارش، وحید احمدی یک چهارم آرای این حوزه انتخابیه را به خود اختصاص داده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

