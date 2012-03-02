  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۱۱

اختصاصی مهر/

وحید احمدی پیروز انتخابات مجلس در حوزه کنگاور، صحنه،هرسین و بیستون شد

وحید احمدی پیروز انتخابات مجلس در حوزه کنگاور، صحنه،هرسین و بیستون شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: حجت الاسلام وحید احمدی پیروز انتخابات مجلس نهم در حوزه کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره از انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون وحید احمدی کاندیدای اصولگرای این حوزه با کسب بیشترین آرا، از بین دیگر کاندیدای این دوره به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

براساس این گزارش، حجت الاسلام وحید احمدی با کسب بیشترین آرا در صدر اول کاندیداهای مجلس در این حوزه قرار گرفته است.

با پیروزی قاطع وحید احمدی، انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون یک مرحله ای شد.

براساس این گزارش، وحید احمدی یک چهارم آرای این حوزه انتخابیه را به خود اختصاص داده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
 

کد مطلب 1549856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها