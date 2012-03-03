لاریجانی، آشتیانی و امیرآبادی در صدر قرار دارند

یکی از مسئولان ستاد انتخابات شهرستان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس شمارش آرای بخش عمدهای از صندوقهای حوزه انتخابیه استان قم، علی لاریجانی و حجتالاسلام محمد رضا آشتیانی دو کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین قم در صدر قرار دارند.
وی ادامه داد: پس از لاریجانی و آشتیانی، احمد امیرآبادی، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور و حجتالاسلام علی بنایی در جایگاه بعدی قرار دارند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.
قم - خبرگزاری مهر: با شمارش بخش عمدهای از آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه استان قم تاکنون علی لاریجانی با اختلاف نسبتا زیاد با سایر کاندیداها در صدر قرار دارد.
یکی از مسئولان ستاد انتخابات شهرستان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس شمارش آرای بخش عمدهای از صندوقهای حوزه انتخابیه استان قم، علی لاریجانی و حجتالاسلام محمد رضا آشتیانی دو کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین قم در صدر قرار دارند.
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