لاریجانی، آشتیانی و امیرآبادی در صدر قرار دارند

یکی از مسئولان ستاد انتخابات شهرستان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس شمارش آرای بخش عمده‌ای از صندوق‌های حوزه انتخابیه استان قم، علی لاریجانی و حجت‌الاسلام محمد رضا آشتیانی دو کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین قم در صدر قرار‌ دارند.



وی ادامه داد: پس از لاریجانی و آشتیانی، احمد امیرآبادی، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور و حجت‌الاسلام علی بنایی در جایگاه بعدی قرار دارند.



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