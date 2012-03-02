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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۱۵

اختصاصی مهر/

لیست جبهه متحد اصولگرایان گلستان پیشتاز در انتخابات مجلس

لیست جبهه متحد اصولگرایان گلستان پیشتاز در انتخابات مجلس

گرگان - خبرگزاری مهر: شمارش نتایج انتخابات حوزه های انتخابیه گلستان در حالی آغاز شد که برخی آمارهای غیررسمی خبر از از پیشتازی لیست نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان را در استان می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک میلیون و 108 هزار گلستان در نهمین دوره انتخابات مجلس در استان واجد شرایط رای دادن بودند که طبق آمار 80 درصد پای صندوق های رای حاضر شدند.

حجت الاسلام سید علی طاهری، عبدالحسیین ناصری، مرادی علی منصوری رضی، سلیمان عباسی، رحمت الله نوروزی و محمد جواد نظری مهر از جمله نامزدهای تحت حمایت جبهه اصولگرایان در استان گلستان هستند.

برخی امارهای غیر رسمی شعبات اخذ رای گلستان حاکی از پیشتازی درصد بالایی از نامزدهای جبهه متحد اصولگریان استان گلستان نسبت به دیگر رقبا است.

این آمارها درحالی است که شمارش آرا در حوزه های انتخابیه گلستان همچنان ادامه دارد.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.

کد مطلب 1549858

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