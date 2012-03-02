مردم برنده اصلی انتخابات هستند

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش های به دست آمده در همه شعبات اخذ رای موجی از مردم وفادار و انقلابی شهرستان بهارستان حضور یافته بودند.

نماینده عالی دولت در بهارستان تصریح کرد: این حضور گسترده و پر شکوه مردم دارای پیام بسیار مهمی برای دشمن است، چرا که علیرغم فعالیت های دشمن مردم با حضور بی نظری خود در پای صندوق های اخذ رای پاسخ کوبنده آنان را دادند.

رئیس حوزه فرعی انتخابیه شهرستان بیان کرد: مردم انقلابی شهرستان بهارستان همزمان با اعلام زمان شروع رأی گیری همگام با مردم سراسر کشور در پای صندوق های رأی بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اثبات کردند.

وی مردم را برنده اصلی انتخابات دانست و افزود: اصل انتخابات حضور مردم است و این حضور است که مأیوس کننده دشمنان و امید دهنده دوستان این نظام است.

نوبخت در پایان از این حضور حداکثری مردم قدردانی کرد و این پیروزی بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی دولتمردان این نظام و مردم انقلابی کشومان تبریک گفت.