الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن کار شمارش آرا به مراحل پایانی خود در حوزه انتخابیه کوهدشت الهیار ملکشاهی به عنوان نماینده مردم در مجلس نهم انتخاب شدند.
اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا منتشر می شود.
کوهدشت - خبرگزاری مهر: نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کوهدشت مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن کار شمارش آرا به مراحل پایانی خود در حوزه انتخابیه کوهدشت الهیار ملکشاهی به عنوان نماینده مردم در مجلس نهم انتخاب شدند.
اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا منتشر می شود.
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