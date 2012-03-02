  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۲۳

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی شد

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی شد

کوهدشت - خبرگزاری مهر: نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کوهدشت مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن کار شمارش آرا به مراحل پایانی خود در حوزه انتخابیه کوهدشت الهیار ملکشاهی به عنوان نماینده مردم در مجلس نهم انتخاب شدند.

اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1549863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها