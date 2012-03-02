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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۲۹

لیست احتمالی برخی حوزه های استان مرکزی/ جبهه متحد اصولگرایان در صدر

لیست احتمالی برخی حوزه های استان مرکزی/ جبهه متحد اصولگرایان در صدر

اراک - خبرگزاری مهر: لیست احتمالی برخی حوزه های انتخابیه استان مرکزی مشخص شده و از پیروزی نامزدهای جبهه متحد در استان مرکزی خبر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیست احتمالی برخی حوزه های انتخابیه استان مرکزی مشخص شده و از پیروزی نامزدهای جبهه متحد در استان مرکزی خبر دارد و حاکی از حضور پرشور مردم استان مرکزی در انتخابت نهم است.

بر این اساس، شمارش اولیه حاکی از در صدر قرار گرفتن، علیرضا سلیمی در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان، ابراهیم رضایی در حوزه انتخابیه خمین، قاسم عزیزی در حوزه انتخابیه شازند، حجت السلام سپاسی در تفرش آشتیان و فراهان است.

خبر حوزه انتخابیه اراک کمجیان و خنداب حاکی از رقابت تنگا تنگ بین عباس رجایی و محمد حسن آصفری است.

گفتنی ست علیرضا سلیمی، ابراهیم رضایی، عباس آصفری از نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد هستند.

کد مطلب 1549865

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