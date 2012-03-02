انتخابات حوزه شمال ایلام به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعات کسب شده چهار نفر در ایلام یعنی شوهانی، قنبری و همتی و علیمحمدی به دور دوم انتخابات رفته اند.
در این آمار البته، هنوز بین نفر چهارم و پنجم یعنی علیمحمدی و متین به دلیل رقابت شدید، احتمال تغییر وجود دارد.
ایلام - خبرگزاری مهر: انتخابات حوزه شمال استان ایلام طبق آمار کسب شده به دور دوم رفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعات کسب شده چهار نفر در ایلام یعنی شوهانی، قنبری و همتی و علیمحمدی به دور دوم انتخابات رفته اند.
در این آمار البته، هنوز بین نفر چهارم و پنجم یعنی علیمحمدی و متین به دلیل رقابت شدید، احتمال تغییر وجود دارد.
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