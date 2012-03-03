آسمان نیلگون از وفات بنت موسی بن جعفر(س)

به گزارش خبرنگار مهر، در وفات فاطمه معصومه(س) موج‌های دریا چنان در تلاطم هستند که انگار موی خود را پریشان کرده و طاقت شنای ماهیان را در خود ندارند. دریا با وسعتش تحمل ندارد که غم از دست رفتن بانویی را مشاهده کند که به دیدار برادر، رنج سفر را بر خود خریده است اما جسم خسته اش او را به سر منزل مقصود نرسانده و دیدار میسر نشده است.



حال این مصیبت را نسیم با شرمندگی به سوی مرو برده و رنگ آبی آسمان با شنیدنش نیلی شده و آب رودها، بغض را در گلو فرو برده و برگ درختان بر زمین ریخته تا خزان از دست رفتن خواهر غریب الغربا را با خشک شدن شاخه هایش به نمایش بگزارد.



چه کسی توانست در بیت النور مرهم اشک‌های فراغ او از برادر شود که بسان شبنم از روی گلبرگ‌های گل جاری بود و حال این که آن گل با پر کشیدنش بیت الاحزانی را به پا کرده است.



چراغ قم از وجودت روشن شد اما چه زود جسمت به خاموشی گرایید. خورشید گیتی با غروبش گوهر جسم را در دل زمین به یادگار گذاشته است.

مهتابی که نور اهل بیت را بر فضا پرتو افشانی می کرد اکنون از بیماری چنان خمیده شده که در میان ابرها آرام گرفته است و انوار آفرینش با رفتن دردانه موسی بن جعفر کم سو شده اند چنان که ستارگان نور خود را در میان عرش گذارده و به زمین فرود می آیند تا شاید غم خود را به جهانیان نشان دهند و آسمان خیره به زمین نگاه می کند که بانویی را در عمق وجود خود نگاه می‌دارد و اکنون عرش الهی ستاره ای را در میان خود می بیند که روح بخش کاینات است و انوارش به خورشید منعکس می شود تا روشنی جان را به اهل زمین هدیه دهد.



مروارید هستی در صدفی فرو رفته است که تجلی اش از دیدگان بشر محفوظ مانده است.گران سنگی است که با رفتنش حزنی را بر چشمان اهل قم جاری کرده است.



اسوه تقوا



حضرت فاطمه معصومه(س) مظهر فضایل و مقامات است. روایات معصومان(ع) فضیلت‌ها و مقامات بلندی را به آن حضرت نسبت می دهد. امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: آگاه باشید که برای خدا حرمی است و آن مکه است؛ و برای پیامبر خدا حرمی است و آن مدینه است. و برای امیرمؤمنان حرمی است و آن کوفه است. بدانید که حرم من و فرزندانم بعد از من، قم است.



آگاه باشید که قم، کوفه کوچک ماست، بدانید بهشت هشت دروازه دارد که سه تای آن ها به سوی قم است. بانویی از فرزندان من به نام فاطمه، دختر موسی، در آن جا رحلت می‌کند که با شفاعت او، همه شیعیان ما وارد بهشت می‌شوند.



حضرت معصومه (س) در خاندانی که سرچشمه علم و تقوا و فضائل اخلاقی بود، پرورش یافت. پس از آنکه پدر بزرگوار آن بانوی گرامی به شهادت رسید، فرزند ارجمند آن امام، یعنی حضرت رضا(ع) عهده دار امر تعلیم و تربیت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نیز بر عهده گرفت. در اثر توجهات زیاد آن حضرت، هر یک از فرزندان امام کاظم(ع) به مقامی والا دست یافتند و زبانزد همگان گشتند.



ابن صباغ ملکی در این باره میگوید: هر یک از فرزندان ابی الحسن موسی معروف به کاظم، فضیلتی مشهور دارد. بدون تردید بعد از حضرت رضا(ع) در میان فرزندان امام کاظم(ع)، حضرت معصومه(س) از نظر علمی و اخلاقی، والامقام ترین آنان است.



این حقیقت از اسامی، لقب‌ها، تعریف‌ها و توصیفاتی که ائمه اطهار(ع) از ایشان کرده‌اند، آشکار است و این حقیقت روشن می‌سازد که ایشان نیز چون حضرت زینب(س)عالمه غیر معلمه بوده است.

فضیلت زیارت حضرت معصومه(س)



درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه(س) روایات فراوانی از پیشوایان معصوم رسیده است. از جمله، هنگامی که یکی از محدثان برجسته قم، به نام سعد بن سعد به محضر مقدس امام رضا(س) شرفیاب می‌شود، امام هشتم خطاب به ایشان می‌فرماید: ای سعد! از ما در نزد شما قبری است. سعد می گوید: فدایت شوم! آیا قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر(س) را می فرمایید؟ می فرماید: آری، هر کس او را زیارت کند، در حالی که به حق او آگاه باشد، بهشت از آن اوست.



پیشوای جهان تشیع امام جعفر صادق(س) نیز در این باره می فرماید: هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب گردد. و در حدیث دیگری آمده است: زیارت او، هم سنگ بهشت است.



شفاعت آن حضرت



بالاترین جایگاه شفاعت، از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم، از آن به مقام محمود تعبیر شده است. همین طور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم اسلام، شفاعت گسترده ای دارند که بسیار وسیع و جهان شمول است و می تواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا(س) و شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه معصومه(س) هستند.



در مورد شفاعت گسترده حضرت زهرا(س) همین بس که شفاعت، مهریه آن حضرت است و به هنگام ازدواج، پیک وحی طاقه ابریشمی از سوی پروردگار آورد که در آن، جمله خداوند مهریه فاطمه زهرا را، شفاعت گنهکاران از امت محمد (ص) قرار داد، این حدیث از طریق اهل سنت نیز نقل شده است.



پس از فاطمه زهرا(س) از جهت گستردگی شفاعت، هیج بانویی به شفیعه محشر، حضرت معصومه(س) نمی‌رسد. بر همین اساس است که حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: با شفاعت او، همه شیعیان ما وارد بهشت می‌شوند.

فضیلت بی نظیرآن حضرت

شیخ محمد تقی تُستری، در قاموس الرجال، حضرت معصومه(س) را به عنوان بانوی اسوه معرفی کرد و فضیلت وی را در میان دختران و پسران حضرت موسی بن جعفر(ع)، غیر از امام رضا(ع) بی نظیر دانسته است. ایشان در این زمینه چنین می نویسند: در میان فرزندان امام کاظم(ع) با آن همه کثرتشان، بعد از امام رضا(ع) کسی هم شأن حضرت معصومه(س) نیست.



بی گمان این گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصیت فاطمه دختر موسی بن جعفر (ع) بر برداشت هایی استوار است که از متن و روایات وارده از ائمه اطهار(ع) به دست آمده است. این روایت ها، مقام هایی را برای فاطمه معصومه (س) برشمرده اند؛ مقامی که نظیر آن، برای دیگر برادران و خواهران وی ذکر نکرده اند و به این ترتیب، نام فاطمه معصومه (س) درشمار زنان برتر جهان قرار گرفته است.



غروب خورشید



حضرت فاطمه(س) پس از ورود به شهر قم، تنها هفده روز در قید حیات بود و سپس دعوت حق را لبیک گفت و به سوی بهشت برین پرواز کرد. این حادثه در سال 201 هجری رخ داد.



سلام بر این بانوی بزرگوار اسلام از روز طلوع تا لحظه غروب. درود بر روح تابناک معصومه (س) که اینک آفتاب حرم باصفایش، زمین قم را نورانی کرده است.



سلام بر سالار زنان جهان و فرزند پیام آوران مهر و مهتران جوانان بهشتی. ای فاطمه! در روز قیامت، شفیع ما باش که تو در نزد خدا، جایگاهی ویژه برای شفاعت داری.

