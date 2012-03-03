نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو با اخذ 69 هزار رای در حوزه های انتخابیه رباط کریم و بهارستان توانست وارد مجلس شورای اسلامی شود.
حجت الاسلام نوروزی نماینده دور هشتم مجلس نیز در این شهرستان با 59 هزار رای نفر دوم شد.
رباط کریم - خبرگزاری مهر: ابراهیم نکو با ن 69 هزار رای از حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم وارد مجلس شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو با اخذ 69 هزار رای در حوزه های انتخابیه رباط کریم و بهارستان توانست وارد مجلس شورای اسلامی شود.
حجت الاسلام نوروزی نماینده دور هشتم مجلس نیز در این شهرستان با 59 هزار رای نفر دوم شد.
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