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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۱

نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شد

نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: ابراهیم نکو با ن 69 هزار رای از حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم وارد مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو با اخذ 69 هزار رای در حوزه های انتخابیه رباط کریم و بهارستان توانست وارد مجلس شورای اسلامی شود.

حجت الاسلام نوروزی نماینده دور هشتم مجلس نیز در این شهرستان با 59 هزار رای نفر دوم شد.

کد مطلب 1549872

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