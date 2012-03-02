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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۴۴

اختصاصی مهر/

چهره برخی نمایندگان احتمالی گلستان در مجلس مشخص شد

چهره برخی نمایندگان احتمالی گلستان در مجلس مشخص شد

گرگان - خبرگزاری مهر: بر اساس آمارهای کسب شده از حوزه های انتخابیه گلستان، چهره برخی نامزدهای پیشتاز این حوزه ها مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 64 نامزد در شش حوزه انتخابیه گلستان برای کسب هفت کرسی نمایندگی مجلس رقابت می کنند.

بر اساس اعلام منابع غیررسمی،  رحمت الله جلالی در حوزه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و عبدالکریم جلالی درحوزه مینودشت، مراوه تپه و گالیکش نسبت به دیگر نامزدها پیشی گرفتند.

همچنین در حوزه انتخابیه علی آبادکتول و رحمت الله نوروزی و در گنبد کاووس سلیمان عباسی راهیابی شان به مجلس تاحدودی قطعی شده است.

بیش از 80 درصد یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط در انتخابات مجلس به پای صندوق های رای رفتند.
 

کد مطلب 1549875

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