حضور مردم فراتر از تصور بود

مرتضی معتمد بامداد روز شنبه در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه قدرت جنگ نرم ملت ایران در روز 12 اسفند ماه استکبار را زمین گیر کرد، اظهار داشت: حضور مردم پای صندوق های رای فراتر از تصور مسئولان و حتی خود ما که دست اندرکار برگزاری انتخابات بودیم باعث شگفتی شد.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم خوره و ایادی خود فروخته آنها در داخل و خارج کشور از مدت‌ها قبل با تمام امکانات و تجهیزات خود را با بیش از 100 شبکه فارسی زبان برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در این انتخابات به کار بسته بودند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان شاهرود اظهار داشت: ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای در سخنان خود با اعتقاد به فضل الهی و شناختی که از مردم پیدا کردند، این انتخابات را پرشورترین انتخابات پیش بینی کرده بودند، و مردم نیز با حضور خود به فرمایشات ایشان لبیک عملی داشتند.

معتمد با اشاره به اینکه در شاهرود به بیش از 100 شعبه اخذ رای سرکشی کرده است، گفت: حضور مردم موجب شگفتی بنده بود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که برای برخی شعب اخذ رای بیش از یک ونیم برابر انتخابات قبلی "انتخابات ریاست جمهوری" تعرفه خام تحویل شعب شده بود، افزود: حدود ساعت 2 بعداز ظهر در برخی شعب با کمبود تعرفه مواجه شدیم که البته با تمهیداتی که پیش بینی شده بود این کمبود مرتفع شد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان شاهرود به سخن امیرالمومنین علی (ع) اشاره کرد که فرموده اند، مردمی که به وقت یاری رهبرشان در خواب باشند، زیر لگد دشمنان بیدار خواهند شد، افزود: مردم ایران عزیز ما گوش به فرمان ولی امر خود، با بصیرت کامل در انتخابات شرکت کردند و این نشان از فهم، درک، بینش و ولایتمداری مردم است.

وی به زحمات شبانه روزی مردم برای برگزاری انتخابات نهمین دور از مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات ایران در دنیا بی نظیر است به نحوی که برگزار کننده و تامین کننده اصلی امنیت انتخابات خود مردم هستند و اگر همکاری و تعامل مردم نبود برگزاری این انتخابات با حجم بسیار بالا و با این گستردگی در سطح کشور برای مسئولان امکان پذیر نبود.

معتمد در پایان از زحمات یکایک مسئولین و عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و اعضای ستاد انتخابات استان، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان، نامزدهای انتخاباتی، اورژانس، آتش نشانی و دیگر دست اندرکاران به ویژه خبرنگاران رسانه ها که به گرمی و شور انتخابات و برگزاری سالم انتخابات مدد رساندند تقدیر و تشکر کرد.

نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در شاهرود نیز انجام شده و کاظم جلالی برای چهارمین بار و با اقتدار و رای بسیار بالا نسبت به رقبای خود به خانه ملت "بهارستان" راه پیدا کرد.