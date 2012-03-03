مردم شهریار، قدس و ملارد گروسی را راهی مجلس کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی با اختصاص 76 درصد آمار رای دهندگان شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد وارد مجلس شد.

در حال حاضر شمارش آرا در فرمانداری شهریار که حوزه اصلی انتخاباتی بوده به پایان رسیده است.