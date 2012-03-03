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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۱۲

مردم شهریار، قدس و ملارد گروسی را راهی مجلس کردند

مردم شهریار، قدس و ملارد گروسی را راهی مجلس کردند

شهریار - خبرگزاری مهر: مردم شهریار، قدس و ملارد با آرای خود حسین گروسی را برای بار دوم راهی مجلس کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی با اختصاص 76 درصد آمار رای دهندگان شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد وارد مجلس شد.

در حال حاضر شمارش آرا در فرمانداری شهریار که حوزه اصلی انتخاباتی بوده به پایان رسیده است.

کد مطلب 1549880

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