سید سعید زمانیان دهکردی نماینده منتخب مردم شهرکرد در مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان دهکردی با کسب بیشترین آرا نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی شد.
صادقی سلیمی و اردشیر نوریان رتبه بعدی این دوره از انتخابات را در حوزه انتخابیه شهرکرد کسب کردند.
شهرکرد - خبرگزاری مهر: سید سعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان دهکردی با کسب بیشترین آرا نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی شد.
صادقی سلیمی و اردشیر نوریان رتبه بعدی این دوره از انتخابات را در حوزه انتخابیه شهرکرد کسب کردند.
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