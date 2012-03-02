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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۵۸

با انتشار بیانیه/

نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از مردم تقدیر کردند

نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از مردم تقدیر کردند

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کردستان با انتشار بیانیه ای از حضور مردم استان در انتخابات روز گذشته تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان در بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان آمده است: "خلق صحنه‌ های زیبا و با شکوه جمعه  12 اسفند ماه در پاى صندوق هاى رأى همپای دیگر هموطنان عزیز ایران اسلامی حقیقتا یک حماسه تاریخى بود".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "در شرایطی که دشمنان ما با به کار بستن حربه های مختلف تبلیغاتی، تهدید به حمله نظامی و تحریم به شیوه های مختلف، تمام تلاش خود را به منظور کم رنگ کردن و عدم حضور شما در انتخابات به کار بستند، نقش آفرینی  پر شور شما در این آزمون با وجود شرایط جوی نامناسب، بارش سنگین برف و مسدود شدن راه های مواصلاتی برخی از نقاط استان سیلی محکمی بر صورت دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بود".

در پایان این بیانیه تاکید شده است: "آگاهى و هوشیارى سیاسى شما بزرگواران یک بار دیگر به کمک خداوند متعال، به نتیجه نشست و از استان سرافراز کردستان و ایران اسلامى چهره اى با نشاط، مصمم و سرشار از ایمان و آگاهى به جهانیان نمایش داد و در پایان  از حضور پر نشاط و با صلابت شما مردم فهیم و ولایتمدار استان کردستان تشکر و قدردانی می شود".

حضور مردم استان کردستان در انتخابات 12 اسفند ماه سال جاری ویژه و با حضور حداکثری مردم همراه بود.

کد مطلب 1549887

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