نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از مردم تقدیر کردند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان در بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان آمده است: "خلق صحنه‌ های زیبا و با شکوه جمعه 12 اسفند ماه در پاى صندوق هاى رأى همپای دیگر هموطنان عزیز ایران اسلامی حقیقتا یک حماسه تاریخى بود".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "در شرایطی که دشمنان ما با به کار بستن حربه های مختلف تبلیغاتی، تهدید به حمله نظامی و تحریم به شیوه های مختلف، تمام تلاش خود را به منظور کم رنگ کردن و عدم حضور شما در انتخابات به کار بستند، نقش آفرینی پر شور شما در این آزمون با وجود شرایط جوی نامناسب، بارش سنگین برف و مسدود شدن راه های مواصلاتی برخی از نقاط استان سیلی محکمی بر صورت دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بود".

در پایان این بیانیه تاکید شده است: "آگاهى و هوشیارى سیاسى شما بزرگواران یک بار دیگر به کمک خداوند متعال، به نتیجه نشست و از استان سرافراز کردستان و ایران اسلامى چهره اى با نشاط، مصمم و سرشار از ایمان و آگاهى به جهانیان نمایش داد و در پایان از حضور پر نشاط و با صلابت شما مردم فهیم و ولایتمدار استان کردستان تشکر و قدردانی می شود".

حضور مردم استان کردستان در انتخابات 12 اسفند ماه سال جاری ویژه و با حضور حداکثری مردم همراه بود.