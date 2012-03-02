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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲:۰۶

اعلام نتایج شمارش اولیه آرا در سه حوزه انتخابیه استان اردبیل

اعلام نتایج شمارش اولیه آرا در سه حوزه انتخابیه استان اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: با نزدیک شدن به پایان شمارش آرا در حوزه های مختلف انتخابیه استان اردبیل نتایج اولیه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین شمارش اولیه حکایت از پیشتازی منصور حقیقت پور و کمال الدین پیرموذن دارد.

مصطفی افضلی فرد، صداقت فرجی نیر، سید کاظم موسوی و رضا کریمی در ردههای بعدی شمارش اولیه آرا قرار دارند.

در حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر یونس اسدی پیشتاز رقابت انتخاباتی اعلام شد.

شمارش آرا در این شهرستان ادامه دارد و هنوز تعدادی صندوق باقی مانده و تا این مرحله اسدی بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه انتخابیه شهرستان پارس آباد و بیله سوار حجت الاسلام حبیب برومند داش قاپو با اختلاف کمی از رقیبان خود جلو افتاده است.

کد مطلب 1549889

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