اعلام نتایج شمارش اولیه آرا در سه حوزه انتخابیه استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین شمارش اولیه حکایت از پیشتازی منصور حقیقت پور و کمال الدین پیرموذن دارد.

مصطفی افضلی فرد، صداقت فرجی نیر، سید کاظم موسوی و رضا کریمی در ردههای بعدی شمارش اولیه آرا قرار دارند.

در حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر یونس اسدی پیشتاز رقابت انتخاباتی اعلام شد.

شمارش آرا در این شهرستان ادامه دارد و هنوز تعدادی صندوق باقی مانده و تا این مرحله اسدی بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه انتخابیه شهرستان پارس آباد و بیله سوار حجت الاسلام حبیب برومند داش قاپو با اختلاف کمی از رقیبان خود جلو افتاده است.