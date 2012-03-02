  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲:۱۷

محمد آشوری در شهرستان حاجی آباد پیشتاز شد

محمد آشوری در شهرستان حاجی آباد پیشتاز شد

حاجی آباد - خبرگزاری مهر: نتایج اولیه شمارش آرا در حاجی آباد از پیشتازی محمد آشوری در این شهرستان حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرستان حاجی آباد پس از شمارش آرا بیش از 60 درصد صندوقها در این شهرستان محمد آشوری نسبت به سایر نامزدها رای بیشتری را به خود اختصاص داده است.

ابوالقاسم جراره و منصور آرامی تا کنون در شهرستان حاجی آباد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

شهرستان حاجی آباد در حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان قرار دارد که از این حوزه سه نماینده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کنند.

حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان شامل شهرستانهای بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی است و کار شمارش آرا در این حوزه همچنان ادامه دارد.

شمارش آرا در شهرستان حاجی آباد یک ساعت دیگر به پایان می رسد.

کد مطلب 1549892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها