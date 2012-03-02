محمد آشوری در شهرستان حاجی آباد پیشتاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرستان حاجی آباد پس از شمارش آرا بیش از 60 درصد صندوقها در این شهرستان محمد آشوری نسبت به سایر نامزدها رای بیشتری را به خود اختصاص داده است.

ابوالقاسم جراره و منصور آرامی تا کنون در شهرستان حاجی آباد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

شهرستان حاجی آباد در حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان قرار دارد که از این حوزه سه نماینده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کنند.

حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان شامل شهرستانهای بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی است و کار شمارش آرا در این حوزه همچنان ادامه دارد.

شمارش آرا در شهرستان حاجی آباد یک ساعت دیگر به پایان می رسد.