تعطیلی مدارس اسلامشهر در روز شنبه/ برای یکشنبه تصمیم گیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قنبرزاده اظهار داشت: مدارس شهرستان اسلامشهر در کلیه مقاطع تحصیلی فردا تعطیل است.



قنبرزاده افزود: فرهنگیان شهرستان اسلامشهر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با حضور گسترده خود به عنوان عوامل اجرایی و نظارتی مشارکت خوبی داشتند و با توجه به اینکه کار شمارش آرای ماخوذه ارز مردم همیشه در صحنه اسلامشهر تا فردا به طول خواهد کشید، تصمیم گرفته شد که کلیه مراکز آموزشی این شهرستان فردا تعطیل شود.



وی افزود: دانش آموزان، به ویژه رای اولی ها در این انتخابات با حضور گسترده خود، حماسه دیگری در تاریخ این انقلاب خلق کردند و موجب دلسردی دشمنان انقلاب شدند .



قنبرزاده تاکید کرد: برای روز یکشنبه تصمیم گرفته نشده و مدارس باز بوده و ادامه فعالیت خواهند داشت و در صورتی که کار شمارش آرا به طول بیانجامد و در صورت لزوم برای تعطیل کردن این روز نیز اقدام خواهیم کرد.