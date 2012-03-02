نمایندگان منتخب مردم را فراموش نکنند/ ضرورت خدمت خالصانه

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ساعتی قبل در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم لرستان با حضور گسترده و باشکوه خود حماسه ای بی نظیر را خلق کردند.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در شهرستانهای مختلف استان در انتخابات بی نظیر بوده است، عنوان کرد: مردم ولایتمدار لرستان ساعتها قبل از شروع رای گیری در شعب اخذ رای حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مردم لرستان با شناخت و بصیرت بالا حضوری چشمگیر در انتخابات داشتند، ادامه داد: این امر به واقع مایه مباهات همه مسئولان استان است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به حضور جوانان و رای اولی ها در پای صندوقهای رای یادآور شد: این قشر از مردم ولایتمدار استان با نشاط کامل پای صندوقهای رای حاضر شدند.

وی تصریح کرد: این حضور جوانان در پای صندوقهای رای در استان لرستان در کمتر استانی در کشور اتفاق افتاد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم با حضور در انتخابات تکلیف خود را انجام دادند، بیان داشت: از این مقطع به بعد کاندیداها نیز نباید مردم را فراموش کنند و به واقع زبان گویای مردم باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه کاندیداها باید منافع مردم را مدنظر قرار دهند، بیان داشت: به طور حتم کاندیداها باید منافع مردم و استان را به منافع شخصی خود ترجیح دهند.

وی تصریح کرد: کاندیداهای مجلس شورای اسلامی باید خدمت خالصانه به مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فعالیت رسانه های استان لرستان در زمینه برگزاری انتخابات یادآور شد: به واقع رسانه های استان طی این مدت فعالیت ارزشمند و مطلوبی داشتند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه رسانه های استان با اطلاع رسانی به موقع، به جا و دقیق مطوب عمل کردند، ادامه داد: رسانه ها در این راستا اخبار خوبی را برای فراهم آوردن مشارکت مردم در انتخابات منتشر کردند.