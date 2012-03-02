نکو در رباط کریم از سایر رقبا پیشی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آرا در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان از ساعت 23 آغاز شده است و تاکنون ابراهیم نکو از سایر نامزدهای انتخاباتی این دو شهرستان پیشی گرفته است.

شمارش آرا در فرماندار رباط کریم همچنان ادامه دارد.