خداحافظی برخی نمایندگان فعلی گلستان با صندلی سبز

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان هفت نمانیده در مجلس شورای اسلامی دارد که از این تعداد عبدالله رستگار نماینده گنبدکاووس در مجلس برای دوره نهم نامزد نشده است.

حجت الاسلام سید علی طاهری و عبدالحسین ناصری در حوزه گرگان و آق قلا، محمد جواد نظری مهر در حوزه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان برای انتخابات مجلس نهم نامزد شده است.

همچنین اسدالله قره خانی از حوزه علی آباد کتول، سید نجیب حسینی از حوزه انتخابیه مینودشت، کلاله و مراوه تپه و علی منصوری رضی از حوزه آزادشهر و رامیان برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده اند.

آمارهای غیررسمی از شعب اخذ رای حوزه های انتخابیه گلستان نشان می دهد که حدود نیمی از نمایندگان کنونی گلستان باید صندلی سبز مجلس برای دوره نهم خداحافظی کنند.

64 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان رقابت دارند.