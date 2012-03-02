شمارش آراء در تمامی حوزه های کردستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، شمارش آراء در پنج حوزه انتخابیه استان از ساعت 23 آغاز شده است و هم اکنون نیز همچنان ادامه دارد.

در حالی که زمان رای گیری در استان کردستان به دلیل استقبال خوب و مناسب مردم تا ساعات پایانی جمعه شب تمدید شد که هم اکنون شمارش آراء در حوزه های شهری و روستایی ادامه دارد و تاکنون هیچگونه نتیجه ای اعلام نشده است.

میزان حضور و استقبال مردم استان کردستان علیرغم شرایط نامناسب جوی به حدی بود که در شماری از شعبه های اخذ رای تعرفه تمام شد و هم اکنون نیز حدود سه ساعت است که شمارش آراء آغاز شده و این روند نیز همچنان ادامه دارد.

هر چند که تاکنون نتیجه ای از آراء به صورت رسمی اعلام نشده است ولی بر اساس خبرهای رسیده به خبرنگار مهر شانس چهار نماینده فعلی استان کردستان در مجلس شورای اسلامی برای کسب رای و حضور در مجلس نهم بسیار اندک است.