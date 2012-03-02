محمدرضا صباغیان منتخب مردم بافق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بافق در حماسه حضور 95 درصدی امروز خود در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، صباغیان را با 19 هزار رای به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

در این حوزه همچنین کاظم فرهمند با دو هزار و 103 رای،‌ دخیل ‌عباس زارع ‌زاده 467 رای و علیرضا فلاح با 245 رای به ترتیب رتبه ‌های بعدی را به دست آوردند.

اما از آنجا که حوزه انتخابیه مهریز شامل پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز است، باید منتظر نتایج انتخابات در چهار شهرستان دیگر بود.

با اعلام نتایج در ابرکوه، بهاباد، خاتم و مهریز نماینده راه یافته به مجلس نهم معرفی خواهد شد.

مردم بافق در این دوره از انتخابات مشارکت 95 درصدی داشته‌اند که این میزان نسبت به انتخابات مجلس هشتم افزایش 20 درصدی داشته است.