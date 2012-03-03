مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان دشتستان بیش از 115 هزار و 381 نفر در انتخابات رای دادند که مشارکت 75 درصدی مردم را نشان می‌دهد.

ناصر کشاورزی افزود: سید مهدی موسوی‌نژاد با کسب 46 هزار و 314 رای به عنوان نماینده منتخب شهرستان دشتستان به مجلس راه یافت.

وی یادآور شد: جوانشیر کدخداپور با 33 هزار و 950 رای ، ایوب پاپری مقدم‌فرد با 13 هزار و 752 رای و غلامرضا اسکندری با 12 هزار و 850 رای در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

کشاورزی بیان کرد: فتح‌الله باقری با 34 هزار و 31 رای و علی کرم علی پور با یک‌هزار و 264 رای در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: مردم در انتخابات 12 اسفند سیلی محکمی به دشمنان زدند و دل دوستداران نظام را شاد کردند.