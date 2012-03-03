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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

با 46 هزار رای/

سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان در مجلس شد

سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان در مجلس شد

دشتستان - خبرگزاری مهر: کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان به عنوان نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان دشتستان بیش از 115 هزار و 381 نفر در انتخابات رای دادند که مشارکت 75 درصدی مردم را نشان می‌دهد.

ناصر کشاورزی افزود: سید مهدی موسوی‌نژاد با کسب 46 هزار و 314 رای به عنوان نماینده منتخب شهرستان دشتستان به مجلس راه یافت.

وی یادآور شد: جوانشیر کدخداپور با 33 هزار و 950 رای ،  ایوب پاپری مقدم‌فرد با 13 هزار و 752 رای  و  غلامرضا اسکندری با 12 هزار و 850 رای در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

کشاورزی بیان کرد: فتح‌الله باقری با 34 هزار و 31 رای و علی کرم علی پور با یک‌هزار و 264 رای در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: مردم در انتخابات 12 اسفند سیلی محکمی به دشمنان زدند و دل دوستداران نظام را شاد کردند.

کد مطلب 1549905

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