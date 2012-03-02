مردم فردوس 91 درصد در انتخابات شرکت کردند

عباس اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد واجدین شرایط رای در این شهرستان را 26 هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: 23 هزار و 800 نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم فردوس در این دوره از انتخابات افزایش داشته است، گفت: حضور مردم فردوس در انتخابات مجلس هشتم 87 درصد بوده است.

فرماندار فردوس از حضور مردم این شهرستان در لبیک گفتن به ندای رهبری و حضور در پای صندوق های رای تشکر کرد و بیان داشت: مردم فردوس رکورد جدیدی از حماسه حضور را در این دوره از انتخابات خلق کردند.

وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم ایران اسلامی نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد، ادامه داد: مردم در این دوره از انتخابات با حضور حداکثری خود آغازگر مجلسی پویا بوده و نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه می یابند باید سعی کنند خدمتگزار واقعی مردم باشند.

اقبال با بیان اینکه اعلام رسمی نتایج شمارش آراء توسط وزارت کشور انجام می گیرد، افزود: در مجموع شمارش آراء حوزه انتخابیه فردوس، بشرویه، سرایان و طبس آقای محمد علی عبدالله زاد تا این لحظه در صدر است.