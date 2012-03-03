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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم شد

عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم شد

بوشهر- خبرگزاری مهر: کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم به عنوان نماینده مردم این حوزه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بوشهر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم در مجموع 134هزار و 94 رای به صندوق‌های اخذ رای واریز شده است.

جعفر پورکبگانی اضافه کرد: عبدالکریم جمیری با کسب 47 هزار و 538 رای بیشترین تعداد آرا را کسب کرد و به عنوان نماینده مردم این حوزه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

وی ادامه داد: در این حوزه انتخابیه سید کریم موسوی با 27هزار و 133رای، غلامعلی میگلی نژاد با 22 هزار و 918رای، عبدالحمید خدری با 18هزار و 122 رای، علی دریمی با چهار هزار و 602 رای و سید حسن بصری با دو هزار و 94 رای در رده‌های دوم تا ششم قرار گرفتند.

استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در حوزه انتخابیه دشتستان، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد و در حوزه انتخابیه بوشهر گناوه و دیلم دکتر عبدالکریم جمیری و در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی و در حوزه انتخابیه دیر، جم و کنگان  حجت‌الاسلام موسی احمدی با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد، حجت الاسلام احمدی و دکتر جمیری کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه متحد اصول گرایان در استان بوشهر هستند.

 

کد مطلب 1549911

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