عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بوشهر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم در مجموع 134هزار و 94 رای به صندوق‌های اخذ رای واریز شده است.

جعفر پورکبگانی اضافه کرد: عبدالکریم جمیری با کسب 47 هزار و 538 رای بیشترین تعداد آرا را کسب کرد و به عنوان نماینده مردم این حوزه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

وی ادامه داد: در این حوزه انتخابیه سید کریم موسوی با 27هزار و 133رای، غلامعلی میگلی نژاد با 22 هزار و 918رای، عبدالحمید خدری با 18هزار و 122 رای، علی دریمی با چهار هزار و 602 رای و سید حسن بصری با دو هزار و 94 رای در رده‌های دوم تا ششم قرار گرفتند.

استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در حوزه انتخابیه دشتستان، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد و در حوزه انتخابیه بوشهر گناوه و دیلم دکتر عبدالکریم جمیری و در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی و در حوزه انتخابیه دیر، جم و کنگان حجت‌الاسلام موسی احمدی با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد، حجت الاسلام احمدی و دکتر جمیری کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه متحد اصول گرایان در استان بوشهر هستند.



