مردم ابرکوه کاظم فرهمند رابه عنوان نماینده مجلس انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان ابرکوه امروز با حضور گسترده خود در انتخابات در مجموع 22هزار و 668 رای به صندوق انداختند که فرهمند با 15هزار و 800 رای در صدر قرار گرفت.

سیداحمد ابراهیم‌ خانی با دو هزار و 864 رای، غلامرضا کارگریان مروستی با هزار و 644 رای، سید سعید صحافی با هزار و 224 رای، دخیل‌عباس زارع‌ زاده مهریزی با 577 رای و مصیب اکرمی شهرسبی با 398 در رتبه ‌های بعدی قرار گرفتند.

از آنجا که حوزه انتخابیه مهریز شامل پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز است، باید منتظر نتایج انتخابات در چهار شهرستان دیگر بود.

با اعلام نتایج در بافق، بهاباد، خاتم و مهریز نماینده راه یافته به مجلس نهم معرفی خواهد شد.