  1. استانها
  2. یزد
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲:۴۹

مردم ابرکوه کاظم فرهمند رابه عنوان نماینده مجلس انتخاب کردند

مردم ابرکوه کاظم فرهمند رابه عنوان نماینده مجلس انتخاب کردند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مردم ابرکوه به عنوان یکی از شهرستان‌های حوزه انتخابیه مهریز، کاظم فرهمند را به عنوان گزینه اول خود برای کاندیداتوری مجلس معرفی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان ابرکوه امروز با حضور گسترده خود در انتخابات در مجموع 22هزار و 668 رای به صندوق انداختند که فرهمند با 15هزار و 800 رای در صدر قرار گرفت.

سیداحمد ابراهیم‌ خانی با دو هزار و 864 رای، غلامرضا کارگریان مروستی با هزار و 644 رای، سید سعید صحافی با هزار و 224 رای، دخیل‌عباس زارع‌ زاده مهریزی با 577 رای و مصیب اکرمی شهرسبی با 398 در رتبه ‌های بعدی قرار گرفتند.

از آنجا که حوزه انتخابیه مهریز شامل پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز است، باید منتظر نتایج انتخابات در چهار شهرستان دیگر بود.

با اعلام نتایج در بافق، بهاباد، خاتم و مهریز نماینده راه یافته به مجلس نهم معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1549913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها