نبی الله احمدی نماینده داراب و زرین دشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابی شهرستانهای داراب و زرین دشت نبی الله احمدی با کسب بیشترین آراء به عنوان نماینده مردم این دو شهرستان انتخاب شد.

تا ساعاتی دیگر نتایج شمارش آرای برخی دیگر از شهرستانهای فارس نیز اعلام می شود.