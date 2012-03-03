به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان 86 هزار و 971 نفر در انتخابات مشارکت داشته‌اند.

سید علی هاشمی اضافه کرد: در این حوزه انتخابیه سید محمدمهدی پورفاطمی با کسب 29 هزار و 990 رای حائز بیشترین تعداد آرا شد و به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی مجلس شورای اسلامی شد.

وی ادامه داد: عبدالصمد دولاح با 24 هزار و 103 رای ، غلامحسین پولادی با 19 هزار و 396 رای ، مشاالله قطب الدین با هفت هزار و 417 رای ، سید عبدالحمید لطیفی حسینی با دو هزار و 306 رای و غلام‌علی زارعی با یکهزار و 686 رای در رتبه‌های دوم تا ششم قرار گرفتند.

هاشمی افزود: در این انتخابات دو هزار و 65 رای باطله وارد صندوق‌های رای شد.

استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در حوزه انتخابیه دشتستان، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد و در حوزه انتخابیه بوشهر گناوه و دیلم دکتر عبدالکریم جمیری و در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی و در حوزه انتخابیه دیر، جم و کنگان حجت‌الاسلام موسی احمدی با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد، حجت الاسلام احمدی و دکتر جمیری کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه متحد اصول گرایان در استان بوشهر هستند.