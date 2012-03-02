نمایندگان گرگان و آق قلا در صدر آرای انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا در دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 نامزد دارد که دو نماینده فعلی در مجلس هشتم در صدر لیست نامزدها قرار دارند.

بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت الاسلام سید علی طاهری و عبدالحسین ناصری تاکنون نسبت به دیگر رقبایشان در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا پیشتاز هستند.

این دو نامزد در لیست نامزدهای جبهه متحد اصولگران قرار دارند.

303 شعبه اخذ رای آرای مردم حوزه گرگان و آق قلا را انتخابات مجلس جمع آوری کردند.

حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا دو کرسی در مجلس دارد.