فرماندار کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آمار آرای حوزه انتخابیه کنگان، جم و عسلویه اظهار داشت: 103هزار و 617 رای در این حوزه انتخابیه وارد صندوق‌های رای شده است.

تیمور یزدان‌شناس اضافه کرد: حجت‌الاسلام موسی احمدی با کسب 34 هزارو 576 رای بیشترین تعداد ارا را به دست آورد و به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه وارد مجلس شورای اسلامی شد.

وی اضافه کرد: سکینه الماسی 21هزارو 965 رای، قیصر صالحی 21 هزار 885 رای، عسکر جلالیان 10 هزار و 775 رای، احمد حیدری هفت هزار و 250 رای و قاسم‌علی بازآی با سه هزار و 268 رای کسب کردند.

فرماندار کنگان از مشارکت 87 درصدی واجدان شرایط در این حوزه انتخابیه خبر داد و گفت: انتخابات در شرایط بسیار خوب و سالمی برگزار شد.

حوزه انتخابیه دیر، 120 هزار واجد شرایط رای دادن داشت که بیش از 103 هزار نفر در این انتخابات حضور داشته‌اند.

استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در حوزه انتخابیه دشتستان، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد و در حوزه انتخابیه بوشهر گناوه و دیلم دکتر عبدالکریم جمیری و در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی و در حوزه انتخابیه دیر، جم و کنگان حجت‌الاسلام موسی احمدی با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد، حجت الاسلام احمدی و دکتر جمیری کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه متحد اصول گرایان در استان بوشهر هستند.