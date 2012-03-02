استاندارخراسان شمالی و امام جمعه بجنورد از حضور حماسی مردم قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه خطاب به مردم خرسان شمالی آمده است: حضور حماسی شما در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ذلت و زبونی را به یاوه سرایانی که به رجز خوانی در تحریم و تهدید ایران اسلامی مشغول هستند تحمیل کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: لبیک زیبا و به موقع شما به ندای رهبر معظم انقلاب، آن هم در برهه از تاریخ که دشمنان نظام برای فتنه در انتخابات امیدوار بودند، برگ دیگری بر سلسله توفیقات الهی انقلاب اسلامی ایران افزود.

در این بیانیه ابوطالب شفقت و آیت الله مهمان نواز تصریح کرده اند: درود خدا بر شما که در دفاع از دستاورد های سالها ایستادگی و استقامت، آرمانهای والای شهدا و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی، جانانه به میدان آمده و ثابت کردید که عصر، عصر بدر و خیبر و عصر فتح سنگرهای استکبار جهانی بدست مستضعفین و آزادگان جهان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: شما ثابت کردید که به اسلام و ولایت متعهد هستید و مردم سالارترین نظام دنیا را بنا نهاده اید.

در این بیانیه همچین تاکید شده است : دموکراسی مبتنی بر دین، که اهدافش، تعالی انسان و رواج شئونات اخلاقی و ارزشهای انسانی است، کاملترین و جامعترین نظام حکومتی در دنیاست.

در پایان این بیانیه خطاب به مردم استان بیان شده است: بی تردید پیروز این میدان، شما رهروان سیره ائمه معصومین(ع) هستید که جایگاه مهم تقنینی و نظارتی مجلس را در حفاظت و حراست از کیان نظام اسلامی، به کمال رسانده و ان را درک کردید.

این پیروزی بزرگ و تداوم نصرت الهی بر شما مبارک باد.

