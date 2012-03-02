رقابت تنگاتنگ نوش آبادی و نقوی در شهرستانهای ورامین و پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آرا در شهرستان پیشوا که حوزه فرعی انتخاباتی است پایان یافته و حسین نقوی با 12 هزار رأی از حسین نوش آبادی با پنج هزار رأی پیشی گرفته است.

در پایان شمارش آرای بخش جوادآباد نیز نقوی با حدود 500 رأی از رقیبش که حدود پنج هزار رأی دارد، جلوتر است.

در قرچک، نوش آبادی که کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان است، با اختلاف اندکی از رقیبش پیشتاز است اما در بخش مرکزی ورامین، نقوی حدود چهار هزار رأی بیشتر دارد.

حدود 30 صندوق رأی بزرگ در بخشهای مرکزی ورامین و قرچک تعیین کننده بوده و تکلیف نمایندگی شهرستانهای ورامین و پیشوا را مشخص می کند.

مجموع آرای دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود 132 هزار رأی بود که حسین نقوی با حدود 75 هزار رأی راهی مجلس هشتم شد و حسین نوش آبادی نیز با حدود 48 هزار رأی از حضور در مجلس هشتم بازماند.