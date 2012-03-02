دخیل‌ عباس زارع‌ زاده نماینده منتخب مهریزی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 28هزار و 11 تعرفه رای در صندوق‌ های اخذ رای شهرستان مهریز ریخته شد که از این تعداد 27 هزار و 311 رای صحیح و 700 رای باطله بوده است.

با اتمام شمارش آرا 47 صندوق رای در مهریز، حجت‌ الاسلام دخیل عباس زارع‌ زاده مهریزی با 20 هزار و 797 رای در صدر کاندیداهای منتخب مردم مهریز قرار گرفت.

پس از وی، مجید دهقان چناری با هزار و 924 رای، احمد علی ‌زاده فلاح با هزار و 695 رای و کاظم فرهمند با هزار و 68 رای در رتبه ‌های بعدی قرار گرفتند.

از آنجا که حوزه انتخابیه مهریز شامل پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز است، باید منتظر نتایج انتخابات در چهار شهرستان دیگر بود.

با اعلام نتایج در بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه نماینده راه یافته به مجلس نهم معرفی خواهد شد.