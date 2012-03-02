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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۳:۲۶

مهناز بهمنی از سراب و غلامحسین شیری از هشترود در صدر قرار دارند

مهناز بهمنی از سراب و غلامحسین شیری از هشترود در صدر قرار دارند

تبریز-خبرگزاری مهر,با شمارش 90 در صدی شمارش در دو حوزه سراب و هشترود به احتمال زیاد مهناز بهمنی و غلامحسین شیری وارد بهارستان شوند.

به گزارش خبرنگار مهر،طبق اطلاعات رسیده تا کنون غلامحسین شیری 19 هزار رای و غفار اسماعیلی 11 هزار رای  را در شهرستان هشترود به خود اختصاص داده‌اند. و به احتمال خیلی زیادغلامحسین شیری به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه خواهد بود.

و از سراب نیز‌مهناز بهمنی با 28 هزار و 760 رای صدر نشین این حوزه بوده و رضا رسولی شربیانی 6 هزار و 769 به عنوان نفر دوم است و سایر کاندیداها نیز در رده‌های بعدی آرای مأخوذه حوزه انتخابیه سراب و مهربان قرار دارند.

بر این است با توجه به شمارش اکثر صندوق ها مهناز بهمنی به عنوان اولین زن راه یافته از استان آذربایجان شرقی به مجلس نهم خواهد بود.

کد مطلب 1549932

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