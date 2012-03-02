مهناز بهمنی از سراب و غلامحسین شیری از هشترود در صدر قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر،طبق اطلاعات رسیده تا کنون غلامحسین شیری 19 هزار رای و غفار اسماعیلی 11 هزار رای را در شهرستان هشترود به خود اختصاص دادهاند. و به احتمال خیلی زیادغلامحسین شیری به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه خواهد بود.
و از سراب نیزمهناز بهمنی با 28 هزار و 760 رای صدر نشین این حوزه بوده و رضا رسولی شربیانی 6 هزار و 769 به عنوان نفر دوم است و سایر کاندیداها نیز در ردههای بعدی آرای مأخوذه حوزه انتخابیه سراب و مهربان قرار دارند.
بر این است با توجه به شمارش اکثر صندوق ها مهناز بهمنی به عنوان اولین زن راه یافته از استان آذربایجان شرقی به مجلس نهم خواهد بود.
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