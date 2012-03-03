جدگال در چابهار پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار واصله حاکی از این است که یعقوب جدگال در حوزه انتخابیه چابهار از رقبای خود پیشی گرفته است.
آزیر بلوچ نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
آمار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
چابهار - خبرگزاری مهر: یعقوب جدگال کاندیدای مجلس نهم از حوزه انتخابیه چابهار پیشتاز میدان است.
به گزارش خبرنگار مهر، اخبار واصله حاکی از این است که یعقوب جدگال در حوزه انتخابیه چابهار از رقبای خود پیشی گرفته است.
آزیر بلوچ نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
آمار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
نظر شما