نماینده مردم لامرد و مهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس موسی موسوی به عنوان نماینده مردم لامرد و مهر به مجلس نهم شورای اسلامی راه یافت.

تا این لحظه نتایج شمارش آرای برخی از شهرستانهای استان فارس اعلام شده و انتخابات در سه حوزه به دور دوم کشیده شده است.