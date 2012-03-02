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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۳:۲۶

نماینده مردم لامرد و مهر مشخص شد

نماینده مردم لامرد و مهر مشخص شد

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم حوزه های لامرد و مهر در استان فارس مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس موسی موسوی به عنوان نماینده مردم لامرد و مهر به مجلس نهم شورای اسلامی راه یافت.

تا این لحظه نتایج شمارش آرای برخی از شهرستانهای استان فارس اعلام شده و  انتخابات در سه حوزه به دور دوم کشیده شده است.

کد مطلب 1549936

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