به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش نتایج انتخابات در شهرهای مهریز، ابرکوه و بافق اعلام شده بود و مردم این حوزه انتخابیه در انتظار اعلام نتایج شهرستان‌ های خاتم و بهاباد بودند که نتایج این شهرستانها نیز اعلام شد.

بر این اساس در شهرستان خاتم کاظم فرهمند با دو هزار و 740 رای اول و حجت‌ الاسلام دخیل‌ عباس زارع‌ زاده مهریزی با هزار و 711 رای دوم شد.

در شهرستان بهاباد نیز کاظم فرهمند با هزار و 826 رای اول و حجت ‌الاسلام دخیل ‌عباس زارع‌ زاده مهریزی دوم شد.

با احتساب شرایط آرا در شهرستانهای مهریز، بافق و ابرکوه، انتخابات در حوزه انتخابیه مهریز به دور دوم کشیده شد.

بر این اساس کاظم فرهمند با 23 هزار و 568 رای و حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده مهریزی با 24 هزار و 95 رای یک بار دیگر بر سر یک کرسی مجلس برای پنج شهرستان استان یزد با هم رقابت خواهند کرد.

نمایندگی حوزه انتخابیه مهریز در مجلس هشتم بر عهده کاظم فرهمند است.

حوزه انتخابیه مهریز با پوشش پنج شهرستان یکی از بزرگترین و گسترده ترین حوزه های انتخابیه در سطح کشور است.