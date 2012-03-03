  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۴:۰۱

گودرزی با مهر مطرح کرد:

مشارکت پلدختریها در انتخابات حدود 90 درصد بوده است

مشارکت پلدختریها در انتخابات حدود 90 درصد بوده است

پلدختر - خبرگزاری مهر: نماینده ویژه استاندار در شهرستان پلدختر با بیان اینکه هنوز جمع بندی نهایی از میزان مشارکت مردم صورت نگرفته است، گفت: مطابق ارزیابی اولیه میزان مشارکت مردم پلدختر در انتخابات حدود 90 درصد بوده است.

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پلدختر در صحت و سلامت کامل برگزار شد.

وی ادامه داد: این در حالیست که در طول مدت برگزاری انتخابات در این شهرستان هیچ تخلف عمده ای در فرآیند انتخابات گزارش نشده است.

نماینده ویژه استاندار لرستان در شهرستان پلدختر افزود: انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در این شهرستان در کمال آرامش و در فضایی بانشاط برگزار شد.

گودرزی همچنین به مشارکت بسیار بالای مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: برآورد اولیه ما این است که حدود 90 درصد واجدان شرایط در انتخابات شهرستان پلدختر شرکت کرده اند.

کد مطلب 1549949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها