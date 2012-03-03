مشارکت پلدختریها در انتخابات حدود 90 درصد بوده است

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پلدختر در صحت و سلامت کامل برگزار شد.

وی ادامه داد: این در حالیست که در طول مدت برگزاری انتخابات در این شهرستان هیچ تخلف عمده ای در فرآیند انتخابات گزارش نشده است.

نماینده ویژه استاندار لرستان در شهرستان پلدختر افزود: انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در این شهرستان در کمال آرامش و در فضایی بانشاط برگزار شد.

گودرزی همچنین به مشارکت بسیار بالای مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: برآورد اولیه ما این است که حدود 90 درصد واجدان شرایط در انتخابات شهرستان پلدختر شرکت کرده اند.