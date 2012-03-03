تکلیف نمایندگان منتخب خراسان شمالی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با شمارش بیش از 90 درصد صندوق های رای در 3 حوزه اصلی انتخابیه خراسان شمالی تا ساعت 4 بامداد شنبه 13 اسفند ماه ، موسی الرضا ثروتی و قاسم جعفری از حوزه انتخابیه بجنورد راهی بهارستان شدند.

در حوزه انتخابیه شیروان عبدالرضا عزیزی بر 5 نامزد دیگر این حوزه انتخابیه ، پیروز شد و توانست با اختلاف رای بالا، اکثریت آرای مردم حوزه انتخابیه شیروان را به دست آورده و یکی از کرسی های مجلس نهم را به خود اختصاص دهد.

همچنین بر اساس نتایج ارای صندوق های شمارش شده درحوزه انتخابیه اسفراین هادی قوامی توانست اکثریت آراء این دوره از انتخابات را به خود اختصاص داده و همچنان نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی باقی بماند.

آخرین اخبار رسیده از حوزه انتخابیه فرعی فاروج که با حوزه قوچان از خراسان رضوی یک نماینده مشترک دارد نیز حاکی از این است که هادی شوشتری با اختلاف زیادی از عباسعلی رستمی ثانی نفر دوم این رقابت ها، پیش افتاده و به عنوان نماینده مردم قوچان و فاروج انتخاب شده است.

آمار قطعی شمارش آراء نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی به محض اعلام ستاد انتخابات استان به اطلاع عموم خواهد رسید.