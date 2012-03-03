بانوان گلستان بهارستانی نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، 64 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس در گلستان رقابت داشتند که از این تعداد سه نفر زن بودند.

آسیبه بیگوم سیدی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول، زهرا رستم کلاته و قدسیه آبشناس در حوزه گرگان و آق قلا به عنوان نامزدهای زن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان فعالیت دارند.

گلستان در دوره های قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نماینده زن در خانه ملت نداشته است.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی مجلس دارد.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس بوده اند.